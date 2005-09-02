تظاهرات فلسطينيان در محكوميت ديدار شالوم و قصوري

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، جنبش جهاد اسلامي در جريان تظاهراتي كه عصر امروز در بيت لاهيا در شمال نوار غزه سازماندهي كرد، خواستار توقف عادي سازي روابط با اسرائيل شد.



محمد الهندي از رهبران جهاد اسلامي كه در اين تظاهرات شركت كرده بود، به فرانس پرس گفت : از پاكستان و همه كشورهاي عربي و اسلامي مي خواهيم هرگونه مذاكره وگفتگو را با دشمن متوقف كنند و از حركت به سوي عادي سازي روابط با اين رژيم خودداري كنند زيرا غزه يك ميوه مسموم است و يك عقب نشيني واقعي نيست.



وي افزود: هدف از اين تظاهرات رساندن پيام ملت فلسطين به رهبران تركيه وپاكستان است به اينكه انتفاضه ملت فلسطين هنوز پايان نيافته است و خون شهداي فلسطيني هنوز خشك نشده است واين مذاكرات با دشمن (اسرائيل) قلب مردم فلسطين را مي آزارد.



الهندي گفت : به رهبران تركيه و پاكستان مي گوييم كه دويدن پشت سراسرائيل و آمريكا نه به نفع آنها است ونه نفع ملت هاي آنها.



تظاهرات امروز كه در آن هزاران فلسطيني شركت كردند از مسجد القسام در منطقه بيت لاهيا آغاز شد و پس ازعبور ازخيابان هاي آن به اردوگاه جياليا منتهي شد.

تظاهركنندگان كه تعداد آنها هشت هزار تن برآورد شدند، شعارهايي در مخالفت با عادي سازي روابط كشورهاي اسلامي با رژيم صهيونيستي سردادند و ديدار سيلوان شالوم وزير امور خارجه اسرائيل با خورشيد قصوري همتاي پاكستاني وي را محكوم كردند.



در اين تظاهرات پرچم هاي آمريكا و رژيم صهيونيستي به آتش كشيده شد.