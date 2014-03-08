تصادفات جاده ای نهاوند 30 درصد کاهش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نثاری ظهر شنبه در جلسه شورای حمل و نقل ترافیک شهرستان نهاوند در سالن شهدای فرمانداری اظهار داشت: در 11 ماه گذشته سال قبل 48 نفردر تصادفات جاده ای نهاوند جان خود را از دست دادند که این آمار در 11 ماه گذشته امسال با 30 درصد کاهش به 35 نفر رسیده است.

نثاری عامل اصلی وقوع تصادفات جاده ای را بی احتیاطی رانندگان به علائم و هشدارهای راهنمایی و رانندگی اعلام کرد و گفت: سرعت و سبقت غیر مجاز، عدم رعایت فاصله قانونی با خودرو جلویی و انحراف به چپ از دیگر عوامل مهم تصادفات جاده ای در محورهای نهاوند است.

وی اظهار داشت: طرح نوروزی پلیس راهور امسال از تاریخ 25 اسفند تا 17 فروردین سال آینده با تمام امکانات و تجهیزات مورد نیاز پلیس راه در تمام محورهای مواصلاتی نهاوند اجرا می شود.

جانشین فرمانده پلیس راه شهرستان نهاوند با اشاره به اینکه در طرح نوروزی امسال نقاط ضعف و کمبود سال گذشته برطرف شده است عنوان کرد: در طرح نوروزی امسال پلیس راه، اولویت با نقاط شناسایی شده حادثه خیز و کیلومتر چهار باغ بهشت نهاوند تا سه راهی دهفول و تقاطع خطرناک سه راهی شعبان است.

قاسم نثاری ادامه داد در این طرح برخورد با رانندگان وسایل نقلیه برون شهری خصوصا رانندگان اتوبوس و مینی بوس تشدید و انجام تست سلامت رانندگان به صورت رندم روزانه در پاسگاه قلعه قباد نهاوند انجام می شود.

نثاری افزود: در ایام نوروز شش تیم و اکیپ پلیس راه نهاوند به صورت شبانه روزی حضور دارند و سامانه تلفنی 110 آماده شنیدن موارد تخلف رانندگان از طرف مسافران است.

وی گفت: وظیفه اصلی پلیس راه و راهداران حفاظت از راه برای جلوگیری از وقوع حادثه و سوانح است و دستگاه های امدادرسان همواره آماده هستند تا در صورت وقوع حادثه به کمک حادثه دیدگان بشتابند و این نشاندهنده سنگینی مسئولیت راهداران و پلیس راه است.

جانشین فرمانده پلیس راه شهرستان نهاوند اظهار داشت: مسئولان ذیربط در حوزه راه و راه سازی باید پیش از آغاز طرح نوروزی اقدام به بازدید از جاده ها و راه های ارتباطی کنند تا در صورت وجود نقطه حادثه خیز، باافزایش تابلوهای راهنمایی و اجرای برنامه های مناسب، برای جلوگیری از وقوع حادثه اقدام شود.