900 خانوار بی بضاعت و 1100 دانش آموز نیازمند در ری شناسایی شدند

جواد صفاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشن نیکوکاری در این شهرستان اظهار داشت: جشن نیکوکاری سال 92 با بیش از دو دهه فعالیت با شعار "توانمندسازی خانواده ها با حضور پرنشاط نیکوکاران " و با تاکید بر ارزشهای اخلاقی معنوی و مذهبی با هدف ایجاد شور و شعف بین آحاد مختلف مردم نوع دوست و خیر ایران اسلامی در هفته احسان و نیکوکاری در اسفند ماه سال جاری بر گزار شد.

وی افزود: از سوی کمیته امداد شهر ری، حدود 900 خانوار و هزار و 100 دانش آموز نیازمند در نواحی یک و دو کهریزک شناسایی شدند و تحت پوشش این نهاد قرار گرفته اند.

این مسئول عنوان کرد: در راستای شناسایی خیرین و معتمدین محل، علاوه بر برگزاری جلساتی با شورایاران، مکاتباتی با اصناف، شهرداری و فرمانداری ری انجام شد.

صفاری ادامه داد: در روز 14 اسفند زنگ نیکوکاری در دو مدرسه راهیان نور و منتظر قائم شهر ری نواخته شده و کمکهای دانش آموزی در کلیه مدارس جمع آوری شد.

رئیس کمیته امداد ری یادآور شد: احسان و نیکوکاری یکی از اصول اساسی ارزشها در جامعه اسلامی است، مرحوم علامه طباطبایی رحمه الله نیز می نویسد احسان یعنی نفع و نیکی رساندن به دیگران بدون انتظار و پاداش متقابل و جبران نیکی است.