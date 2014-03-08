امکانات مطلوب برای اقامت مسافران نوروزی در سرخه مهیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علي عاشوري صبح شنبه در سومين جلسه ستاد دائمی تسهیلات سفر شهرستان سرخه در محل فرمانداری این شهرستان ضمن اشاره به مهیا شدن بیشترین امکانات برای اقامت مسافران نوروزی اظهار داشت: با توجه به اینکه سرخه همواره میزبان بسیاری از هموطنان است تلاش تمام دستگاه های اجرایی این است تا مسافران نوروزی، با خاطره خوش این شهرستان را ترک کنند.

وی با اعلام آمادگی کامل مسئولان این شهرستان برای میزبانی از مسافران در تعطیلات سال نو اظهار داشت: با برنامه ریزی و فراهم کردن امکانات مناسب صورت گرفته از سوی شهرداری، آموزش و پرورش و دیگر دوایر دولتی، میهمانان نوروزی را به نحو شایسته میزبانی خواهیم کرد.

سرپرست فرمانداری شهرستان سرخه توجه به تابلوهای راهنمایی و استقرار ایستگاه های اطلاع رسانی در ورودی شهر و سطح شهر را ضروری دانست و اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که در سالهای گذشته آن طور که باید و شاید به آن توجه نشده است بحث عدم توجه به تابلوهای راهنمایی بود که این مهم در نورروز 93 باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.

عاشوري با تاکید بر اینکه مسافران نوروزی نباید در خیابان ها سرگردان شوند بیان کرد: با توجه به نقاط قوت و ضعف ستاد تسهیلات نوروزی در سال‌های گذشته، باید نسبت به ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مسافران نوروزی سال 93 اقدام شود.

وي همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست با اطلاع‌رسانی جامع، مراکز گردشگری و آثار تاریخی را به شهروندان معرفی کنند و وظیفه شهرداری را در این ایام آماده سازی کمپ های اسکان مسافر، اجرای برنامه های فرهنگی و هنری، تامین روشنایی پارک ها و آماده سازی سرویس های بهداشتی سطح شهرها دانست و گفت: تمهيدات لازم از سوي شهرداري جهت منظم بودن ارائه خدمات حمل و نقل مسافران در ايام نوروزي انجام شود.

رئیس ستاد دائمي تسهیلات سفر شهرستان سرخه بیان کرد: تمام سعی ما بر این است که فضای شاد و پرتحرکی را برای مسافران نوروزی ایجاد کنیم و يك ميني بوس برای برگزاري تور يك روزه در اختيار ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان قرار مي دهيم.

عاشوری در بخش پایانی سخنان خود از نيروي انتظامي، صنعت معدن و تجارت و مرکزبهداشت و درمان و سایر ادارات خواست با اتخاذ تمهیدات ویژه به گونه ای عمل کنند تا مسافران نوروزی با مشکل مواجه نشوند.