شهرداری های لرستان برای ارتقای فرهنگ ترافیک در شهرها برنامه ریزی جدی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حشمت الله اسکینی پیش از ظهر شنبه در همایش شهرداران لرستان با اشاره به اینکه باید میزان تصادفات درون شهری به مقدار چشمگیری کاهش پیدا کند، اظهار داشت: با همین امکانات موجود نیز می توان آمار تصادفات و کشته های درون شهری را کاهش داد.

وی با بیان اینکه بیش ترین اقدام باید در زمینه فرهنگ سازی صورت گیرد، تصریح کرد: متولی اصلی ترافیک در شهرها شهرداری است اما متاسفانه شهرداری ها هیچگونه فرهنگ سازی در رابطه با فرهنگ ترافیک و رانندگی در شهر انجام نمی دهند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر حتی یک بنر تبلیغاتی در رابطه با فرهنگ سازی ترافیکی در شهر مشاهده نمی شود، افزود: بیش ترین آمار تصادفات درون شهری مربوط به شهرستان های بروجرد و خرم آباد است.

سرهنگ اسکینی یادآور شد: البته با فعالیت های بسیاری که صورت گرفته است تا حدودی وضعیت تصادفات در این شهرستان ها کنترل شده است.

وی با اشاره به اینکه بیش ترین آمار کشته ها تصادفات درون شهری نسبت با مدت مشابه در شهرستان دورود بوده است، ادامه داد: میزان تلفات تصادفات درون شهری در سال گذشته در این شهرستان یک نفر بوده که امسال به 7 نفر رسیده است که درواقع یک رشد 700 درصدی داشته است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان با اشاره به اینکه متاسفانه شهرداران در ایجاد فضاهای سبز و بلوارها توجهی به مسائل ترافیکی و ایمنی ندارند، اظهار داشت: بلوار ولایت شهرستان خرم آباد در سال 91 بیش از 15 کشته داشت که با یک بهسازی فضای سبز و اصلاح بلوار این آمار 70 درصد کاهش یافت.

سرهنگ اسکینی همچنین به نصب تجهیزات الکترونیکی در شهرها اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه مجلس شهرداری ها باید برای کنترل ترافیک در مناطق مختلف شهر از تجهیزات الکرتونیکی و دوربین استفاده کنند.

وی با بیان اینکه با نصب یک دوربین می توان فضا را تا شعاع 300 متری کنترل کرد، تصریح کرد: در ادامه اجرای این مصوبه پلیس راهنمایی و رانندگی نیز تعداد نیروهای پیاده خود را در سطح شهر کم می کند و فقط گشت های مربوط به جمع آوری تصادفات را فعال نگه می دارد.

