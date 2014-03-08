مدیران اجرایی و نمایندگان در توسعه کرمان همدل هستند/ سه هزار معدن غیرفعال در استان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی پیش از ظهر شنبه در جلسه بررسی راهکارهای سرمایه ‌گذاری استان کرمان گفت: مدیران اجرایی و نمایندگان استان تنها در مسائل سیاسی با هم اختلاف نظر دارند اما هدف همگی ما توسعه و پیشرفت استان بوده و در این مسیر همگام و همدل هستیم.

وی از وجود سه هزار معدن در آستانه اکتشاف در استان خبر داد و اذعان داشت: این معادن در حال حاضر در دست دلالان بوده و باید فعال شوند تا بتوانند در توسعه اقتصادی استان کرمان نقش داشته باشند.

این مسئول اذعان داشت: در حال حاضر در این معادن که مجوز بهره‌ برداری از آنها صادر شده‌است کار عملیاتی انجام نمی‌شود و به‌زودی باز پس گیری شده و فعال می‌شوند.

رزم حسینی با اشاره به اینکه با سرمایه گذاری می توان محرومیت در استان را کاهش داد، یادآور شد: کرمان به لحاظ معدنی بسیار غنی است و وجود معادن مختلف دلیلی محکم بر این ادعا است و سرمایه گذاران می توانند در این زمینه به صورت جدی وارد شوند.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه امکانات اکتشاف و بهره برداری مناسب در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد، گفت: چهار هزار میلیارد تومان پروژه فولادی در بخش خصوصی استان کرمان وجود دارد و در واقع بخش خصوصی موتور محرکه کرمان است.

وی همچنین گفت: کرمان در زمینه صنایع گلخانه ای نیز رشد 10 درصد داشته و زمینه لازم برای سرمایه گذاری در این صنعت نیز وجود دارد.

رزم حسینی به وجود پروژه های نیمه تمام رها شده با پیشرفت 30 تا 40 درصد در کرمان تصریح کرد: ما آمادگی این را داریم که این پروژه ها را به بنیاد برکت واگذار کنیم، این پروژه ها با نام این بنیاد به اتمام می رسد.

نماینده عالی دولت در استان کرمان به وجود فرصت های سرمایه گذاری در کرمان اشاره و تصریح کرد: با موافقت نامه هایی که با سرمایه گذاران در کرمان انجام شده است طرح هایی در استان آغاز و چرخه اقتصادی استان فعال تر می شود.