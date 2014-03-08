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۱۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۶:۰۹

لاهوتی:

لنگرود نیازمند کتابخانه استاندارد و مناسب است

لنگرود نیازمند کتابخانه استاندارد و مناسب است

لنگرود - خبرگزاری مهر: نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی گفت: این شهرستان نیازمند کتابخانه استاندارد و مناسب است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد لاهوتی ظهر شنبه در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی لنگرود بر لزوم توجه به کتابخانه های عمومی این شهرستان تاکید کرد.

وی اظهار داشت: وضعیت کتابخانه عمومی شمس گیلانی لنگرود  مناسب نبوده و در شان مردم فرهنگ دوست شهرستان لنگرود نیست.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: نداشتن فضای مناسب برای مطالعه اعضای کتابخانه و همچنین عدم وجود فضای بخش مخزن کتابخانه ایجاب می کند برای رفع فوری این مشکلات اقدامات موثری انجام شود.

وی همچنین تامین مکان مناسب برای احداث کتابخانه استاندارد را از مهمترین ضروریات در لنگرود برشمرد و افزود: با حمایت و تامین اعتبارات لازم در این بخش می توان قدم های مثبتی در تامین فضای مناسب مطالعه برداشت.

لاهوتی اظهار داشت: دانايي،آگاهي، شعور و دانش باید با عمل مسئولان اثبات شود و مردم نتايج ملموس این مهم را شاهد باشند.

کد مطلب 2251908

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