به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری ویژه برنامه های نوروز شبکه یک ظهر امروز شنبه 17 اسفند با حضور مهدی فرجی مدیر شبکه یک، محسن حاج‌مشهدی مشاور فرجی و امیر بیات مدیر امور عمومی و پورحسن مدیر روابط عمومی این شبکه با اجرای فرشید شکیبا در تالار ملاصدرا مجتمع ملاصدرا برگزار شد.

فرجی در این نشست که تاکید می کرد بیشتر جلسه ای صمیمی است تا نشستی رسمی اظهار کرد: نوروز 93 را در حالی شروع می‌کنیم که سال سختی در رسانه ملی گذشت و ما همواره تلاش کردیم برنامه هایمان را حفظ کرده و آنها را ارتقا دهیم و پخش سریالهایمان قطع نشد. در این یک سال ما حتی یک ماه هم سریال خارجی پخش نکردیم و همه سال شاهد سریال‌های جدید ایرانی بودیم.

وی افزود: گرچه دشواری زیادی متحمل شدیم و اکنون به برنامه‌سازان بدهکار هستیم فیلمسازان هم شرایط تلویزیون را درک می کنند و همکاری برقرار است و امیدوارم در روزهای پایانی سال نیز اوضاع مان بهتر شود.

مدیر شبکه یک در خصوص نوروز 93 توضیح داد: اکنون «پایتخت 3» در حال تصویربرداری است و بیش از 10 قسمت آن ساخته شده و پخش این سریال از 29 اسفند آغاز می‌شود ما هفت تله‌فیلم ایرانی داریم که از کیفیت خوبی برخوردار هستند همچنین مستند خارجی نیز در جدول پخش برنامه‌ها قرار گرفته است. سال گذشته مستند آفریقا را داشتیم و امسال هم کار جدیدی در خصوص حیات وحش تدارک دیده ایم.

وی یادآور شد: «نقطه اوج» به اتفاقات ورزشی سال 92 می پردازد و فیلم های سینمایی درجه یک نیز پخش خواهد شد امسال سین مثل سریال نداریم و جنگ «ما 14 نفر» تلاش می کند به اقوام مختلف کشور به لحظات جذابی بپردازد.

مدیر شبکه یک در خصوص برنامه های معارفی این شبکه توضیح داد: هر روز یک جزء قرآن از مشهد پخش خواهد شد و «آفتاب شرقی» نیز به حضرت زهرا (س) می پردازد. برنامه های کوتاه سه، چهار دقیقه ای نیز با نام «ارمغان» داریم که از خصایص ویژگی های حضرت زهرا(س) سخن می گوید. به طور کلی برنامه های نوروزی از ابتدا تا پایان نشانه هایی از حضرت صدیقه زهرا(س) خواهد داشت.

فرجی با بیان اینکه از امروز برنامه های صبح، ظهر و عصر شبکه یک متفاوت شده در خصوص حال و هوای نوروزی برنامه ها تصریح کرد: برنامه «هفت سین» را داریم که در همین حال و هوا است. برنامه سال تحویل نیز 24 ساعت قبل از تحویل سال آغاز می شود و تا ساعت 2 بامداد بعد از آن ادامه دارد. سعی داریم سری به همه استانهای کشور بزنیم تا شعار شبکه یک شبکه هر ایرانی معنا پیدا کند. در کنار این توجهی جدی نیز به سفر معنوی راهیان نور خواهیم داشت.

وی تاکید کرد: 12 فروردین دو بخش مستند ویژه طراحی کرده ایم و سریال پایتخت نیز تا این روز به پایان خواهد رسید و در روز 14 فروردین برنامه های سوگواری خواهیم داشت.

مدیر شبکه یک در توضیحات تکمیلی در خصوص برنامه سال تحویل تصریح کرد: از آنجایی که مدت زمان این برنامه 30 ساعت است طبیعتا یک مجری نمی تواند آن را اداره کند بنابراین ما بخش های مختلف آن را به مجریان گوناگونی سپرده ایم. مثلا بخش ورزشی را بهرام شفیع اجرا می کند یا مجریانی چون اقبال واحدی، پدرام کریمی، نیلوفر امینی، ملکی، نصیری، صلح جو و جباری برنامه سال تحویل را اجرا می کنند.

فرجی در پاسخ به این سئوال که آیا بنا است این ویژه برنامه از کلیشه رایج حضور مجریان و مهمانان در استودیو پیروی کند، خاطرنشان کرد: امسال تنوع برنامه ها را در شبکه های سیما خواهید دید مثلا ویژه برنامه سال تحویل شبکه 5 یک مجموعه نمایشی یا شبکه 3 به نحو دیگری برنامه اجرا می کند و سبد متنوعی در کل برنامه ها به چشم می خورد امسال تلاش می کنیم مهمان تکراری نداشته باشیم و در جنس مهمانها تفاوت وجود داشته باشد.

وی یادآور شد: بودجه برنامه سال تحویل از طریق مشارکت تامین شده در خصوص پرداخت مبالغ به مهمانان برنامه نیز باید بگویم تا به حال در شبکه یک این اتفاق افتاده که مهمانها از درِ استودیو برگشته اند چون ما برخی تقاضاها را در شان رسانه ملی نمی دانیم گرچه باید این را بگویم که هنرمندان ارتباط خوبی با ما دارند و در سی و چند هفته ای که «سین مثل سریال» روی آنتن می رفت با وجود حضور طیف گسترده ای از هنرمندان حتی یک ریال به کسی پرداخت نکردیم.

مدیر شبکه یک از پخش مستند «سراج» با هدف مقایسه انقلاب ایران با سایر انقلابها در 12 فروردین نام برد و به سئوالی که در خصوص صهیونیستی دانستن مراسم اسکار توسط ضرغامی و ایجاد تناقض با افتخار کردن مدیران شبکه ها به پخش فیلم های برتر این جشنواره پاسخ داد.

وی گفت: ما پخش این آثار را افتخار نمی دانیم و من چنین منظوری نداشتم صرفا از پخش های جدید خبر دادیم. اسکار فیلم های غیر آمریکایی شاید خیلی سیاسی باشد گرچه اسکار فیلم های آمریکایی هم سیاسی است. با این حال فیلم «12 سال بردگی» مطابق اهداف ما است و ما هر وقت چنین فیلم هایی پیدا کنیم آنها را خریداری و پخش می کنیم این را هم بگویم که نوروز سال گذشته 49 درصد فیلم های پخش شده ایرانی بودند اما ما بینندگان را از تماشای فیلم های جدید سینمای جهان محروم نمی کنیم.

فرجی در پاسخ به این که آیا اشکان خطیبی انتخاب شبکه برای کارگردانی برنامه سال تحویل بوده یا انتخاب اسپانسر تصریح کرد: تصور من این است اگر هنرمندان جوان و با انگیزه و خوش ذوق در کنار تیم تهیه قرار بگیرند جذابیت برنامه ها افزایش پیدا می کند. خطیبی هم به عنوان جوانی که دنیای ذوق و استعداد است توسط شبکه انتخاب شده نه اسپانسر.

وی در خصوص پایان برنامه «سین مثل سریال» توضیح داد: در این برنامه مردم بهترین سریالهای شبکه ها را انتخاب کرده اند و عملا کار این برنامه به پایان رسیده است همین شب ها برنامه «سه ستاره» که نوع دیگری از برنامه شبکه یک بود از شبکه 3 روی آنتن رفت و ما باید به قالب‌های تازه ای فکر کنیم.

مدیر شبکه یک در خصوص پخش تبلیغات و مراسم قرعه کشی کالاهای مختلف و اختصاص پیدا کردن برنامه هایی چون سیمای خانواده به تبلیغات ادامه داد: شما بهتر از هر کسی شرایط مالی سازمان را می دانید ما راضی به این حجم از تبلیغات مستقیم در شبکه ها نیستیم اما واقعا چاره ای نداریم و ما برای تامین معاش و در شرایط اضطرار ناچار شدیم برخی برنامه ها را اضافه کنیم و نشد فکر و برنامه ریزی دقیقی داشته باشیم از طرفی اسپانسرها علاقه مند به تبلیغ مستقیم هستند و کمتر مایل به تبلیغ غیر مستقیم در قالب آثار نمایشی و ... هستند.

در پاسخ به پرسش مهر در خصوص چگونگی پخش کنسرت از ویژه برنامه سال تحویل شبکه یک با توجه به ممنوعیت نمایش ساز در تلویزیون گفت: ما کنسرت نداریم بلکه چند موسیقی ملی به شکل دسته جمعی بدون ارکستر اجرا می شود و از موسیقی استفاده می کنیم که انرژی ملی در آن نهفته است.

فرجی در پاسخ به سئوال دیگر مهر در این خصوص که با توجه به اینکه شبکه یک در زمینه تولید سریال‌های الف ویژه سردمدار است بعد از اتفاقی که برای «سرزمین کهن» رخ داد چقدر قائل به حمایت از سریالهای فاخر در موارد مشابه هستید اذعان کرد: ما کشور قومیت ها هستیم و حضور اقوام مختلف در کشور زیر پرچم جمهوری اسلامی یک مزیت و انرژی مضاعف است و کشور همواره از حضور اقوام گوناگون بهره برده است. بنابراین رسانه، روی این موضوع حساس است تا در هیچ برنامه ای حتی جمله ای به تمسخر اقوام مختلف مطرح نشود بعد از این هم همین طور خواهد بود.

وی توضیح داد: ما باز هم برنامه هایی با لهجه ها و گویش های مختلف تولید خواهیم کرد چنانچه تاکنون سریال‌هایی چون «پایتخت»، «در مسیر زاینده رود»، «شهر دقیانوس» و «از یاد رفته» را داشتیم. بنابراین این روند ادامه می یابد و اقوام باید خودشان را در شبکه یک ببینند. با توجه به تجربه و سابقه شبکه یک در تولید این آثار انشالله مشکلی پیش نمی آید.

وی در پایان این نشست از ادامه یافتن پخش برنامه «امروز هنوز تموم نشده» در سال 93 خبر داد و اعلام کرد: «ما 14 نفر» توسط تهیه کننده همین برنامه تولید می شود.

پورحسن مدیرروابط عمومی شبکه یک نیز در سخنانی در تلاش برای ایجاد تعامل بیشتر با خبرنگاران در سال جدید تاکید کرد.

بخش پایانی این نشست تقدیر از خبرنگاران خبرگزاری ها و روزنامه ها و سایت ها بود و فرجی پیشنهاد داد به جای اینکه اهالی رسانه لوح های تقدیرشان را از او بگیرند لوح تقدیر هر کس پیش خود آن فرد برده شود.

از جمله حاشیه های این نشست نیز می توان به ذکر خاطر فرجی در خصوص سفر به تبریز با هنرمندان اشاره کرد که او گفت اصولا هنرمندان خیلی برایشان مهم است که آنها را بشناسند. در این سفر خانمی که مدعی بود همه او را می شناسند در اتوبوس حضور داشت و راهنمای آنجا پیش او رفت و از او پرسید ببخشید شما سپند امیرسلیمانی هستید.

زمان خواندن اسامی خبرنگاران از خانم جوادی فر نام برده شد در حالی که مهیار جوادی فر یک آقا است او هم به شوخی به مجری برنامه گفت یکی طلبت.