جشن تولد 100 کودک بی سرپرست فارس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل موسسه خیریه عطر یاس نبوی ظهر شنبه در نشست خبری برگزاری جشن تولد 100 کودک بی سرپرست در شیراز، گفت: این جشن برای دومین بار در کشور برگزار می شود که اولین آن نیز توسط همین موسسه در سال گذشته انجام شد.

عباس عسکری تصریح کرد: این جشن در تاریخ 20 اسفند ماه با حضور میهمانان و مسئولین استان فارس برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به فعالیت های این موسسه نیز یادآور شد: دو هزار نفر تحت پوشش این موسسه هستند که علاوه بر تامین غذا و محل نگهداری بخشی از آنها، موارد درمان و تحصیل آنها نیز زیر نظر و حمایت این مجموعه انجام می شود.

مدیر عامل موسسه خیریه عطر یاس نبوی تصریح کرد: سالانه بیش از 36 میلیون تومان هزینه جاری افراد تحت پوشش است که تمامی این رقم از کمک های خیرین تامین شده و هیچگونه کمکی از مسئولین دولتی دریافت نمی شود.

عسکری با اشاره به اینکه 600 نفر خیر ثابت این مجموعه هستند، گفت: در این میان دو نفر از جراحان معروف کشور نیز عمل های رایگان برای افراد تحت پوشش این مجموعه انجام می دهند که از جمله آنها عمل های قلب و عروق است که البته 800 بیمار صعب العلاج نیز در این مجموعه هستند.

وی ادامه داد: در این میان تنها یکی از خیرین شیراز سرپرستی 40 کودک را برعهده دارد و هزینه تحصیل تا فوق لیسانس آنها را نیز متقبل شده است.

مدیر عامل موسسه خیریه عطر یاس نبوی تاکید کرد: این خیریه تنها مجموعه انفرماتیک کشور است که کوچکترین کمک های مالی مردم پس از ساعتی از طریق پیامک محل هزینه کرد با مشخصات برای آنها ارسال می شود.