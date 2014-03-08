هشت طرح ایمنی و زیباسازی راه های اردبیل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علي حيدري اناري بعد از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی ستاد نوروزی راهداری اردبیل اضافه کرد: این طرح های در قالب خط کشی، لکه گیری، نصب گاردریل، تعویض روشنایی، زیباسازی و... اجرا می شود.

وی با اشاره به آمادگي راهداري استان براي انجام وظايف محوله در تعطيلات نوروزي افزود: خط­کشی محورهای اصلی پیش از این با یک اکیپ آغاز شده و هم اکنون در حال اجراست.

مديركل راه و شهرسازي استان با بیان اینکه برای تسریع در روند اجرایی اکیپ دوم نیز از امروز راه اندازی شده است، تصریح کرد: با توجه به ابلاغ و تخصیص اعتبارات اخیر جهت خط­کشی محورهای پرتردد مناقصه برگزار شد و اکیپ دوم نیز از امروز شروع بکار کرد.

وي همچنین با اشاره به اجرای طرح لگه گیری راه های مواصلاتی استان متذکر شد: با توجه به شرایط جوی لکه گیری­ محورها با فعال سازی 10 اکیپ امانی و به صورت مستمر با آسفالت گرم اجرا می شود.

حیدری از شستشوي علائم و گاردريل هاي راه های استان خبر داد و عنوان کرد: با استفاده از خودروهاي مجهز به آبپاش فشار قوي، شستشوي گاردريل ها و تابلوهاي كنار جاده اي از اسفندماه سال جاري آغاز شده و تا آخر سال ادامه خواهد داشت.

وی همچنين به نصب گاردريل در نقاط پرحادثه با هماهنگي پليس راه استان اشاره كرد و یادآور شد: علاوه بر نصب گاردریل های جدید، اکیپ های امانی در حال بازسازی گاردریل­های آسیب دیده محورهاي مواصلاتي استان می­باشند.

حیدری نگهداری روشنایی راه ها و تونل ها و رسيدگي به آراستگی محورها را نيز جزو برنامه هاي آمادگي نوروزي راه و شهرسازي استان برشمرد و بیان کرد: اكيپ هايي ترميم روشنايي محورها و تونل ها و همچنين پاكسازي و حفظ آراستگي وسط گاردريل ها فعال شده و در حال اجراست.

به گفته وي با توجه به شرایط جوی منطقه، عملیات ترمیم شانه­ها و حریم­زنی و... نیز در محورهای استان اردبیل آغاز شده و این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.