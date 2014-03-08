مسئولین هوشیار باشند، دشمن پشت مرزهای فرهنگی کمین کرده و منتظر خطای ماست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد علی آل هاشم، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش طی سخنانی درجمع فارغ التحصیلان دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس) ضمن اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) درخصوص مسائل فرهنگی، خاطرنشان کرد: همانگونه که معظم­له نیز بارها تأکید فرموده­اند، باید به مسائل فرهنگی توجه جدی و ویژه ای شود و شما به عنوان فرماندهان و مسئولین آینده ارتش، وظیفه ای سنگین تر از گذشته در این خصوص بر عهده دارید و باید علاوه بر ارتقای دانش نظامی و عقیدتی، در هر مسئولیتی که قرار می گیرید مسائل فرهنگی را فراموش نکنید و خود را، هم به عنوان یک عنصر فرهنگی بدانید و هم به مسائل فرهنگی بطور خاص توجه کنید.



نماینده ولی فقیه در ارتش در ادامه با اشاره به تلاش جریان های‌ سلطه‌طلب‌ برای تضعیف اصول‌ و ارزش های‌ مسلمانان به خصوص در داخل کشور، تصریح کرد: جنگ و ناتوی فرهنگی، سخت و بسیار پیچیده تر از جنگ فیزیکی و نظامی است و دشمن با ورود به این حوزه قصد فراهم نمودن شرایط برخورد فیزیکی را در ذهن می پروراند که البته خیالی باطل است.



رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان این که امروز، دشمنان فعالیت های نرم و تهاجم فرهنگی خود را بسیار گسترش داده اند، افزود: دراین خصوص لازم است تا مسئولین امر هوشیارتر ازگذشته به مسائل فرهنگی نگاه کنند چراکه دشمن پشت مرزهای فرهنگی کمین کرده و منتظر خطاهای ما در این خصوص است.



حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم در ادامه، جنگ نرم را جنگ اراده ها خواند و افزود: جنگ نرم یعنی جنگ با ابعاد متنوع و چند بُعدی. جنگ نرم یعنی تهاجم به مرزهای ایمانی، اعتقادی، عقیدتی و فرهنگی به منظور عوض نمودن ذهن مردم و نا امید ساختن آنان به آینده و مسائل جاری کشور.



رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ادامه به اهداف دشمنان در جنگ نرم اشاره و در این خصوص تصریح کرد: بی اعتقاد کردن نسل جوان به دین و اصول انقلابی و تفکر فعال و البته حذف این تفکر که غرب را به هراس انداخته است، از اهداف دشمن است.



منحرف کردن جوانان مومن از پایبندی به ایمان و باورهای دینی، خاموش کردن روحیه جهادی و از بین بردن عقاید و پایه های فرهنگی مردم، تغییر باورهای سیاسی، دینی و عادت های حسنه ملت و ناامید کردن شیفتگان ایران اسلامی در سراسر جهان؛ از مواردی بود که حجت الاسلام و المسلمین آل هاشم آنان را ازجمله اهداف دشمنان در جنگ نرم عنوان نمود.



رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در ادامه به تشریح ویژگی های جنگ نرم پرداخت و در این خصوص یادآورشد: جنگ نرم، غافلگیر کننده و از همه جوانب سازماندهی شده است و همانند کار فرهنگی بی سر و صدا و آرام و البته بسیار پیچیده و تأثیرگذار به مرحله اجرا در می آید. در جنگ نرم نقاط قوت به نقاط ضعف تبدیل می شود و دشمن خود را در این جنگ به صورت یک دوست نشان می دهد و باعث می شود حقیقت به شکل باطل و باطل به شکل حقیقت جلوه نماید.



وی درپایان با بیان این نکته که جنگ نرم به صورت غیرمحسوس و تغییرپذیر عمل می کند به ابزارهای جنگ نرم اشاره و تبلیغات را یکی از موثرترین ابزارهای دشمنان در جنگ نرم دانست