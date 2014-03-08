عراق بازار جدید صنایع آب و برق ایران/ اجرای 15 پروژه در عراق

به گزارش خبرنگار مهر، ایران در سال جاری بیش از یک میلیارد دلار خدمات فني و مهندسي صنعت آب و برق به کشورهای مختلف جهان صادر کرده به طوری‌که هم اکنون خدمات فنی و مهندسی صنایع آب و برق ایران به 40 کشور جهان صادر می‌شود.

از اینرو در شرایط فعلی 45 شرکت ایرانی انواع خدمات فنی و مهندسی در زمینه صنایع آب و برق را به کشورهای مختلف جهان صادر می کنند.

علاوه بر افزایش حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی توسعه و متنوع سازی بازارهای آب و برق ایران در كشورهاي آسيايي، آفريقايي، آمريكاي لاتين و آسياي جنوب شرقي در دستور کار قرار گرفته است.

بهرام نظام الملكي مدير كل دفتر توسعه صادرات وزارت نيرو با اشاره به اجراي 15 طرح آب و برق در عراق گفت: در حال حاضر 10 پروژه در بخش آب و فاضلاب و پنج پروژه در بخش برق در عراق فعال است.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به رضایت کارفرمایان عراقی از عملکرد شرکت های ایرانی در صنایع آب و برق این کشور همسایه، تصریح کرد: از آغاز دور جدید مذاکرات ایران و عراق در حوزه صنایع آب و برق خبر داد.

بر این اساس هياتي به منظور ارزيابي عملكرد شركت هاي ايراني بخش آب و برق مسافر عراق شده است تا ضمن بررسي عملكرد شركت هاي ايراني و دیدار با مقام های آن كشور درباره توسعه حضور شركت‌هاي ايراني در پروژه‌هاي آينده (آب و برق) كشور عراق مذاكره‌هایی انجام دهد.