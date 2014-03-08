خودنگری و بازیابی وظیفه در دستور کار دستگاه های فرهنگی قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بیانات رهبر انقلاب در جمع اعضاء مجلس خبرگان رهبری درباه مساله فرهنگ در کشور، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور با انتشار بیانیه‌ای از بیعت مجدد دستگاه‌های فرهنگی کشور با رهبر فرزانه انقلاب خبر داد.

متن این بیانیه که به امضاء سید حسین شاهمرادی، دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور رسیده است به شرح زیر است:

باسمه تعالی

محکم‌ترین تکیه‌گاه انقلاب اسلامی فرهنگ است به همین جهت، انقلاب اسلامی ایران را انقلابی فرهنگی می‌‌دانیم و همه دستاوردهای سیاسی و اقتصادی آن را در ذیل تحولات فرهنگی تفسیر می‌کنیم و هم از این روست که همواره فرهنگ کشور مورد توجه خاص مقام معظم رهبری، علمای اعلام، مسئولین و علی­ الخصوص مسئولین فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است.

اظهار نگرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی از وضعیت فرهنگی کشور که در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان اعلام شد وظیفه‌ای سنگین بر دوش همه فعالان عرصه فرهنگ نهاد تا با نگاهی قرارگاهی به مقوله فرهنگ، تمامی دستگاه‌های متولی همسو و هم جهت نسبت به تعالی فرهنگ و تحقق اخلاق در جامعه و رفع موانع اهتمام نمایند.

موضوعات فرهنگی به جهت ویژگی ذاتی، دیریاب و زمان‌برند. لیکن بر همه مدیران و مسئولان فرهنگی مؤمن و متعهد و انقلابی کشورمان فرض است که برای رفع دغدغه بحق مقام معظم رهبری با تحلیل و بررسی عالمانه روند تحولات فرهنگی، از تمامی ظرفیت نسل جوان و متدین امروز برای تقویت جریان فرهنگی و تحکیم آن که زیربنای ایستادگی، رشد، بالندگی و حرکت نظام اسلامی است نهایت استفاده را ببرند.

دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور که مسئولیت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر فرهنگ عمومی را بر عهده دارد از کلیه دستگاه‌های عضو شورا و سایر دستگاه‌های فرهنگی می‌خواهد که ضمن بررسی عملکرد گذشته خود، مسئولیت مهم «خودنگری و بازیابی وظیفه» را انجام داده و رهنمودهای فرهنگی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی را همواره نصب‌العین خود قرار دهند.

در این راه به فضل الهی و الطاف پیاپی حضرت ولیعصر (عج) امیدوار هستیم.