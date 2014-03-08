سومین نمایشگاه و بازارچه بوی عید در دامغان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قوسی صبح شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه بوی عید ضمن بیان اینکه این نمایشگاه با همکاری جمعیت خیریه دانشجویی طلوع مهر دانشگاه دامغان افتتاح شده اشت، اظهار داشت: در این نمایشگاه محصولات و دستاوردهای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی عرضه شده است.

وی خاطرنشان ساخت: سود حاصل از محل فروش محصولات عرضه شده در این نمایشگاه صرف خرید بن کالا به نفع نیازمندان کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی در عید نوروز خواهد شد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دامغان به همکاری جمعیت خیریه دانشجویی طلوع مهر در تامین و نصب داربست غرفه های فروش، تامین لوازم صوتی و تصویری این نمایشگاه و نیز ایجاد غرفه عرضه دستاوردهای مشاغل خانگی مددجویان اشاره داشت و افزود: در این نمایشگاه و بازارچه بیش از 10 غرفه دایر شده است.

قوسی غرفه های این نمایشگاه را شامل پوشاک، نوشت افزار، کتاب های فرهنگی اسلامی، تبلیغات، مجلات و نشریات دانشگاه، هفت سین، خشکبار، شیرینی، سوغات دامغان شامل پسته و روغن کنجد بیان کرد و گفت: امسال و در سومین نمایشگاه و بازارچه بوی عید در دانشگاه دامغان غرفه وسایل ورزشی شامل پرتاب حلقه و دارت، دوچرخه و نیز توپ بازی راه اندازی شد که درآمد حاصل از این بازی ها نیز به افراد نیازمند تعلق می گیرد.