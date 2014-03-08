آموزش بازی های بومی به مربیان تربیتی آموزش و پرورش اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا احدی بعد از ظهر شنبه در جمع مربیان تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه 2 اردبیل افزود: تلاش می شود اجرای صحیح بازی های بومی و محلی در مدارس آموزش داده شود.

وی اضافه کرد: مربیان آموزشی این هیئت آمادگی دارد در ساعات ورزش مدارس حضور یافته و نسبت به آموزش مربیان تربیت بدنی و دانش آموزان اقدام کنند.

رئیس هیئت ورزش روستایی و بازیهای بومی و محلی استان ابراز امیدواری کرد مسئولان آموزش و پرورش شهرستان ها نیز با هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی در شهرستان ها همکاری مناسبی داشته باشند تا فعالیت های توسعه ای در مدارس زودتر به منیجه برسد.

وی با بیان اینکه ورزش های بومی و محلی ریشه در تاریخ، فرهنگ، آئین ها و سنت های داشته و در بسیاری از این بازی ها روح اسلامی حاکم است، تاکید کرد که دانش آموزان بهترین مروجان سنت ها و فرهنگ ها هستند.

احدی متذکر شد: یکی از رسالت های بزرگ فدراسیون ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی در سال های اخیر احیای بازی های بومی و محلی بوده و ما به این نکته اعتقاد داریم که این امر با تلاش و همکاری آموزش و پرورش به دست می آید.

وی حس تعلق به جمع، قانون مداری، تقویت ضریب هوشی، دقت زیاد، سرعت عمل بالا، افزایش آمادگی جسمانی و ارزان بودن را از ویژگی های بازیهای بومی و محلی برشمرد و یادآور شد: بی شک توسعه ورزش های سنتی در مدارس موجب تربیت، رشد و استعدادیابی دانش آموزان خواهد شد.

احدی عنوان کرد: یادگیری و آموزش ورزش های سنتی و بازی های بومی و محلی می تواند جایگزین مناسبی برای بازی های رایانه ای به عنوان عامل بسیاری از آسیب های اجتماعی در بین جوانان و خانواده ها شود.