به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی عرب پور ظهر شنبه در دیدار استاندار کرمان با مدیرعامل بنیاد برکت گفت: بنیه های فرهنگی باید در جنوب و شرق استان کرمان تقویت شده و برنامه‌ هاي ناب مکتب تشيع برای مردم این مناطق تبیین و تشریح شود.

وی لازمه این امر را حضور روحانیون در مناطق گفته شده دانست و یادآور شد: هم اکنون در استان کرمان با کمبود روحانی مواجه هستیم و برای رفع این مشکل با مشاوران مقام معظم رهبری و سازمان تبلیغات مذاکراتی صورت گرفته و قول مساعد برای حل این مشکل داده شده است.

حجت الاسلام عرب پور به افزایش فعالیت گروه های تکفیری و وهابی در شرق و جنوب استان کرمان اشاره و تصریح کرد: بم، کهنوج، منوجان، فهرج، نرماشیر، قلعه گنج و منوجان از جمله شهرهایی هستند که در معرض خطر نفوذ گروهای تکفیری و وهابی قرار دارند.

لزوم حضور 30 روحانی در شهرستان های شرقی و جنوبی کرمان

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمان بر لزوم حضور 30 روحانی در این شهرها تاکید کرد و یادآور شد: احداث خانه های عالم باید در دستور کار قرار گیرد تا روحانیون بتوانند در منطقه حضور یافته و به وظیفه خود به منظور روشنگری اذهان عمومی و تبلیغ و تبیین دین اقدام کنند.

مشاور استاندار کرمان با اشاره به اینکه خانه های عالم در ابعاد 60 تا 80 متر هستند، گفت: گروه‌های تکفیری و وهابی به دنبال ایجاد پایگاه اجتماعی در میان مردم بوده و این امر از توطئه های دشمنان است.

حجت الاسلام عرب پور یادآور شد: ما باید در این خصوص هوشیار بوده و براساس برنامه ریزی دقیق عمل کنیم.

لزوم ایجاد حوزه های علمیه متمرکز در شهرستانهای جنوبی کرمان

وی خواستار انجام اقدامات فرهنگی پیشگیرانه توسط مسئولین در این مناطق شد و افزود: حوزه های علمیه متمرکز باید در شهرستانهای جنوبی استان کرمان نظیر کهنوج و منوجان ایجاد شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمان با اشاره به فعالیت سه هزار و 200 مسجد به شکل نیمه تمام در استان، اذعان داشت: این تعداد مسجد با 800 روحانی اداره می شوند.