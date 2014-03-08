راه اندازی معاونت پرستاری در دانشگاههای تیپ یک علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، جواد آقازاده ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت روز پرستار و تجلیل از پرستاران نمونه با بیان اینکه ارتقای جایگاه بخش سلامت در کشور از جمله اولویت های وزارت بهداشت و درمان است، افزود: در عرصه سلامت باید همه زنجیره ها به هم وصل بوده و پرستاران نقش اصلی را در این زنجیره دارند.

وی با بیان اینکه اگر در این سیستم جایگاه مراقبت در اولویت قرار گیرد، هزینه های تخصصی، تشخیصی و درمانی کاهش می یابد، اظهار داشت: پرستاران در ویترین سلامت و کادر درمانی بوده که باید با تجربه، آموزش و اخلاق شایسته خدمات بهینه ای به بیماران ارائه دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی از پیگیری پرداخت مطالبات پرستاران خبر داد و عنوان کرد: در وزارت بهداشت و درمان معاونت پرستاری راه اندازی شده که امیدواریم این معاونت در سطح دانشگاههای علوم پزشکی استان در راستای حمایت از جامعه پرستاری تشکیل شود.

در این آیین از چهار پرستار نمونه کشوری و 11 پرستار نمونه استانی آذربایجان غربی با اهدای لوح یادبودی تقدیر شد.