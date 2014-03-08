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۱۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۷:۰۴

پوریانی:

147 هزار واحد خون بین مراکز درمانی مازندران توزیع شد

147 هزار واحد خون بین مراکز درمانی مازندران توزیع شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل انتقال خون مازندران، با اشاره به اهداء 118 هزار و 580 واحد خون سالجاری در استان گفت: امسال 147 هزار واحد خون و فرآورده های خونی بین مراکز درمانی استان توزیع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل پوریانی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، شمار افراد مراجعه کننده برای اهدای خون در استان را در سالجاری 148 هزار و 153 نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد 118 هزار نفر موفق به اهدای خون شدند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین میزان اهدای خون در شهرستانهای ساری، آمل و بابل بوده است، اظهار داشت: 67 هزار و 987 نفر از اهداء کنندگان بصورت مستمر بوده است.

وی گفت: همچنین 22 هزار و 945 نفر برای بار اول و بقیه نیز دارای سابق اهدای خون بوده اند.

پوریانی حضور بانوان را برای اهدای خون نسبت به مدت مشابه سال قبل پررنگ تر دانست و گفت: از مجمع اهداءکنندگان خون سه هزار و 956 نفر بانوان بوده اند.

مدیرکل انتقال خون مازندران، با تشکر از مردم نوعدوست استان و وجود چهار هزار بیمار خاص و با اشاره به در پیش بودن سال جدید از مردم نوعدوست استان خواست تا برای جلوگیری از کمبود ذخایر خونی در نوروز برای اهدای خون مشارکت داشته باشند.

پوریانی یادآور شد: سالانه 60 تا 70 هزار واحد خونی توسط بیماران خاص مصرف می شود و از سوی دیگر به دلیل شمار تصادفات، جراجی ها و ... مصرف خون در استان بالاست.

کد مطلب 2251979

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