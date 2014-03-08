شهر سازی رکورددار شکایات مردمی

به گزارش خبرگزاری مهر،عباس جدیدی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه در مدت کمتر از ۶ ماه گذشته معاونت نظارت شورا ۶۰۰ شکایت به صورت کتبی از شهروندان دریافت کرده است اظهار کرد: از این تعداد ۲۵۰ مورد مربوط به حوزه معماری و شهرسازی بوده است که ۴۰ درصد مجموعه شکایات و نارضایتی مردم را از عملکرد شهرداری تهران به خود اختصاص داده است.
وی ادامه داد: تعدد دستور العملها، بخشنامهها و صورتجلسهها در شهردای تهران، نقض آرای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، اتخاذ تصمیمات غیر قانونی در شورای معماری شهر سازی مناطق، اخذ عوارض غیر قانونی، عدم تعیین تکلیف املاک واقع در طرح و عدم تادییه به موقع حقوق مالکان ناشی از وقوع ملک در طرح اجرایی شهرداری تهران، عدم رعایت برخی پهنهبندیها در طرح جامع و تفصیلی شهر تهران به هنگام صدور پروانه ساختمان، عدم رسیدگی به موقع به اختلافات پیمانکاران با شهرداری تهران و عدم شفافیت در نحوه و میزان محاسبه عوارض از مهمترین ایرادات و مشکلات در شهرداری تهران است.
وی با اشاره به بودجه حدود ۱۶ هزار میلیاردی شهرداری تهران تاکید کرد: نظارت بر عملکرد شهرداری تهران بسیار پیچیده است که بیشترین نگرانیها در بافت فرسوده، ساخت و ساز در ارتفاعات بالای ۱۸۰۰ و حریم گسترده شهر تهران و نگه داری از باغات است.
معاون نظارت شورای شهر با بیان اینکه بعد از معاونت شهرسازی و معماری در حوزه ارتقای شهر الکترونیک و دفتر خدمات الکترونیک، سامان دهی املاک و اموال شهرداری و سامان دهی قرار دادهای منعقد شده و نظارت بر عملکرد پیمانکاران بیشترین شکایات مردمی را به خود اختصاص داده است.
جدیدی با بیان اینکه متاسفانه تعدد صورت جلسهها و بخش نامههای شهرداری تهران، مردم را با چالش مواجه کردهاند به طوری که موجب شده است بسیاری از تصمیم گیریها در مناطق به صورت سلیقهای باشد تاکید کرد: متاسفانه در برخی از موارد آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ نقض میشود و مالکان با پرداخت عوارض و توافق در منطقه رای قانونی دولت را در قانون شهرداریها نقض میکنند.
وی با بیان اینکه آماری در این مورد در دست نداریم که چند درصد از آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ درمناطق نقض میشوند گفت: مهم این است که این اشکال قانونی شناسایی شده است. متاسفانه تصمیمات غیر قانونی که در شورای معماری و شهر سازی صادر میشود مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده است.
جدیدی در پاسخ به این پرسش که آیا برنامهای برای کاهش روند تخلفات صورت گرفته در دست اجرا دارید یا نه؟ گفت ما نمیتوانیم از نظر قانونی وارد کار اجرایی شویم اما درمجموع به این نکات رسیدهایم و قطعا با پیگیری و تذکرات لازم مانع از آن میشویم.
وی با اشاره به اینکه طرح تفصیلی شهر تهران به صورت سلیقهای اجرایی میشود تصریح کرد: در همین راستا جلسهای با معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران برگزار کردهایم و قرار است برا ی حل این معضل هر ۲۰ روز یکبار جلسهای داشته تا یکسان سازی اجرای طرح تفصیلی در مناطق داشته باشیم.
این عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه اگر شهرداری تهران با ما همراه و همگام شود روند نظارتی شورا سرعت بیشتری میگیرد که از تاثیر گذاری بالایی نیز برخودار خواهد بود صراحتا اعلام کرد: ما در این معاونت مسئولیت نظارت را فارغ از تاثیر پذیری از جناج و گروهها ادامه میدهیم اگر چه معتقدم قوانین در شهر سازی نیاز به اصلاح دارد.
جدیدی با بیان اینکه متاسفانه هنوز اشکالات طرح تفصیلی که از سال ۹۱ به اجرا گذاشته شده مغفول مانده است افزود: باید این اشکالات و ایرادات شناسایی شود تا به صورت طرح و لایحه مورد اصلاح قرار گیرد.
وی با بیان اینکه درحد توانمان به مشکلات و ایرادات رسیدگی میکنیم افزود: شورا در پروژه ایران زمین به خوبی عمل کرد به طوری که مجوز صادر شده متوقف شد. اگر ترکیب ۳۱ نفره شورای شهر همراه شوند شاهد اجرای صحیح مصوبات شورا خواهیم بود اما از آنجا که یک دست صدا ندارد یک عضو نیز به تنهایی نمی تواند برای نظارت دقیق گام بردارد اگر چه متاسفانه نگاههای اعضا نسبت به مسائل شهری تفاوت دارد و گاهی با نگاهی فردی و گاهی با نگاه شهروندی به موضوع نگاه میکنند.
جدیدی با بیان اینکه گزارشهای متعددی از گود برداریهای غیر قانونی و خارج از ضوابط ایمنی به ما گزارش میشود اعلام کرد پروژه ایران زمین و گود برداری آن زنگ خطری برای مناطق بود اما معاونت نظارت شورا در مجموع ۱۰نفرند و نمیتوان بیش از این از آن انتظار داشت.
وی با بیان اینکه قرار بود در ۵ منطقه شمال جنوب غرب و شرق و مرکز دفاتر نظارتی ایجاد کنیم اعلام کرد: متاسفانه با مخالفت شهرداری تهران این دفاتر ایجاد نشد اگر چه به دنبال ایجاد این دفاتر با جدیت کامل هستیم و در جلسهای که با شهردار تهران داشتیم قرار شده است این دفاتر نظارتی در چارچوب مشخص دایر شود.
جدیدی با بیان اینکه باید تخلفات صورت گرفته در شهر تهران اولویت بندی شود گفت با توجه به منویات مقام معظم رهبری حفظ باغات و حریم شهر تهران از اولویتهای کار ماست.
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