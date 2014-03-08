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۱۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۷:۱۵

قاسمی:

118 کلاس ویژه برای اقامت مسافران نوروزی تجهیز شد

118 کلاس ویژه برای اقامت مسافران نوروزی تجهیز شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه مدارس استان ظرفیت اسکان روزانه 20 هزار مسافر فرهنگی را دارد، از تجهیز 118 کلاس ویژه برای اسکان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی قاسمی عصر شنبه در کمیته ستاد اسکان نوروزی استان، شمار مدارس استان برای اقامت مسافران را 443 مدرسه بیان کرد و گفت: هزار و 47 کلاس با تجهیزات تلویزیون، یخچال در گروه الف تجهیز شده است.

وی اظهار داشت: سه هزار و 14 کلاس درس برای اسکان مسافران تجهیز شده است که تاکنون 435 همکار فرهنگی از سراسر کشور نسبت به ثبت نام و رزو اینترنتی اقدام کرده اند.

قاسمی و با اشاره به اینکه این عده برای اقامت در 46 مدرسه ثبت نام کرده اند، افزود: تاکنون هزار و 750 خانوار فرهنگی در 500 کلاس گروه الف ساماندهی شدند.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران گفت: فرهنگیانی که قصد مسافرت به استان را دارند می توانند از 28 اسفند تا 12 فروردین ماه به ستاد اسکان شهرستانهای استان مراجعه کنند.
 

کد مطلب 2251985

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