برای حذف قوانین دست و پا گیر در تامین اجتماعی تلاش شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد شمس‌الدین دردیداربامدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی باقدردانی ازعملکردتأمین اجتماعی شهرستان بشرویه اظهار کرد: اقدامات انجام شده از سوی تأمین اجتماعی چشمگیر و قابل تحسین است.

وی بر حمایت بیشتر دولت ازسازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد و افزود: جمعیت کثیر تحت پوشش تأمین اجتماعی نباید دچار نابسامانی و آسیب‌های روحی و روانی شود.

امام جمعه بشرویه کار در تأمین اجتماعی را نوعی جهاد برشمرد که امنیت فرد و خانواده او را تأمین می‌کند.

حجت‌الاسلام شمس‌الدین از تأمین اجتماعی به عنوان پشتوانه مردم یادکرد و گفت: جایگاه تأمین اجتماعی در کشور از اهمیت خاصی برخوردار است و باید از آن حفظ و حراست شود.

وی با اشاره به سیاست‌های ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: بی شک حوزه تأمین اجتماعی می تواند به عنوان یک رکن اساسی ومهم با ورود به عرصه تولید خلأ‌ها را پر کرده و در راستای تحقق فرمایش مقام عظمای ولایت گام بردارد.

برخورداری 3300نفر در بشرویه از خدمات تامین اجتماعی

مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان جنوبی در این دیدار تعداد بیمه‌شده‌گان را قریب به 3 هزار و 300 نفر عنوان کرد و گفت: بیش از 300 نفرمستمری بگیر در شهرستان بشرویه از تعهدات و خدمات سازمان بهره مند می‌شوند.

وی افزود: افزایش سطح رضایت بیمه شدگان مهمترین عامل توسعه، تعمیق و نهادینه سازی فرهنگ بیمه های اجتماعی است.

وی گفت: عمده فعالیت مجموعه تأمین اجتماعی دربشرویه معطوف براین است که علاوه برحفظ منزلت اجتماعی وعزت نفس مخاطبان‌، نفوذ بیمه ای و سطح اعتماد متقابل ارتقا یابد.

مجید درویشی تصریح کرد: در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهادی پیشرو، تدوین برنامه‌ها و اقدامات ضروری حوزه فعالیت خود را در دستور کار قرارداده است.

وی با توجه به نقش ویژه تأمین اجتماعی در اقتصاد مقاومتی ابراز امیدواری کرد: باتوانمند سازی نیروی کار، تقویت کارآفرینی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی شاهد توسعه اقتصاد ملی باشیم.