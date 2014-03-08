به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه‌برداری، در آخرین روز از شانزدهمین دوره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان آسیا دو نماینده ایران، مهرشاد محمودی و سعید رضازاده، در گروه A دسته فوق سنگین به رقابت با وانگ لی از چین و چهار وزنه‌بردار فوق سنگین دیگر رفتند تا تکلیف قهرمان این دوره مشخص شود.

رضازاده کار خود را با مهار وزنه 130 کیلوگرم شروع کرد و محمودی هم در همان اولین حرکت وزنه 133 کیلوگرمی را بلای سر برد اما نماینده چین در عین ناباوری سه بار متوالی در مهار وزنه‌های 130 و 133 کیلوگرم ناموفق عمل کرد تا خیلی زود از صحنه رقابتها کنار برود.

در ادامه حرکت یکضرب، رضازاده وزنه‌های 135 و 140 کیلوگرم را بالای سر برد و محمودی نیز موفق شد وزنه‌های 138 و 142 کیلوگرم را بالای سر ببرد. به این ترتیب دو نماینده ایران پس از سلیمخان ابوباکاروف از قزاقستان که وزنه 160 کیلوگرمی را بالای سر برده بود، دوم و سوم شدند و مدال‌های نقره و برنز حرکت یکضرب را به دست آوردند.

در حرکت دوضرب هم هر دو نماینده ایران کار خود را با مهار وزنه 170 کیلوگرمی آغاز کردند و با توجه به حذف نماینده چین، با مهار این وزنه، قهرمانی تیم وزنه‌برداری ایران را مسجل کردند. مهرشاد محمودی در حرکت دوم خود وزنه 178 کیلویی را مهار کرد و در آخرین حرکت نیز وزنه 183 کیلویی را بالایی سر برد تا با موفقیت در هر 6 حرکت یکی بهترین‌های تیم ایران باشد. سعید رضازاده هم پس از یک بار ناکامی در مهار وزنه 180 کیلویی، در آخرین حرکت خود وزنه 183 کیلوگرمی را بالای سر برد.

دو نماینده ایران با این وزنه‎ها همچون حرکت یکضرب، در دوضرب هم بعد از وزنه‌بردار قزاقستان که وزنه 190 کیلوگرمی را مهار کرده بود، دوم و سوم شدند اما این بار مدال نقره به رضازاده رسید و محمودی به خاطر وزن بیشترش، برنز گرفت. در مجموع دو حرکت نیز محمودی با حدنصاب 340 کیلوگرم نایب قهرمان آسیا شد و رضازاده با حدنصاب 323 کیلوگرم مدال برنز را به گردن آویخت.



رده‌بندی نفرات برتر دسته فوق سنگین به شرح زیر است:

1- سلیمخان ابوباکاروف (قزاقستان): یکضرب 160، دوضرب 190، مجموع 350 کیلوگرم

2- مهرشاد محمودی (ایران): یکضرب 142، دوضرب 183، مجموع 325 کیلوگرم

3- سعید رضازاده (ایران): یکضرب 140، دوضرب 183، مجموع 323 کیلوگرم

همچنین رده‌بندی تیمی شانزدهمین دوره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان آسیا به شرح زیر است:

1- ایران با 579 امتیاز (قهرمان)

2- چین با 548 امتیاز

3- تایلند با 493 امتیاز

4- هند با 476 امتیاز

5- کره‌جنوبی با 440 امتیاز

اسامی مدال آوران ایران در این رقابتها به شرح زیر است:

دسته 62 کیلوگرم: مهدی فروتن یک مدال برنز در یکضرب

دسته 69 کیلوگرم: کیانوش باقری 2 مدال طلا در دوضرب و مجموع و یک عنوان چهارمی در یکضرب

دسته 77 کیلوگرم: رامین ولی‌پور یک مدال طلا در یکضرب، یک نقره در مجموع و یک عنوان چهارمی در دوضرب و حسین غزالیان یک عنوان پنجمی و دو عنوان ششمی

دسته 85 کیلوگرم: رضا بیرالوند 3 مدال طلا

دسته 94 کیلوگرم: سیدمصطفی خلیلی 2 نقره در دوضرب و مجموع و یک مدال برنز در یک ضرب

دسته 94+ کیلوگرم: مهرشاد محمودی 2 مدال نقره در یکضرب و مجموع، یک مدال برنز در دو ضرب و سعید رضازاده یک مدال نقره در دو ضرب و 2 مدال برنز در یکضرب و مجموع