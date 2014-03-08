برخورد با معدم سازی حیوانات نیازمند همت عمومی/ تخصیص بودجه برای حمایت از حیوانات در کمیسیون فرهنگی شورای شهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق پور مهدی ظهر شنبه در همایش دومین سالگرد تاسیس پناهگاه حیوانات پردیس در تبریز گفت: اگر ما انسانها ذره ای نسبت به حیوانات محبت و توجه داشته باشیم، قطعا چندین برابر آن نسبت به انسانها و همنوعان خود احساس محبت و توجه خواهیم داشت.

وی تصریح کرد: آذربایجانی ها در تمام امور همواره پیش قدم بوده اند و نقش خوبی ایفا کرده اند. امیدواریم در زمینه حمایت از حیوانات و نحوه صحیح رفتاری با این موجودات بی زبان هم به زودی بتوانیم با فرهنگ سازی های مناسب، وضعیت نامناسب فعلی را تغییر دهیم.

مسئول کمیته ساماندهی حیوانات در آذربایجان شرقی همچنین افزود: امروز رفتارهای نامناسبی همچون معدوم سازی و آزار و اذیت حیوانات متاسفانه زیاد به گوش می رسد که رفع این رفتارها نیاز به همت عمومی شهروندان دارد.

تخصیص بودجه برای حمایت از حیوانات در کمیسیون فرهنگی شورای شهر

در این بین بهروز خاماچی، عضو شورای اسلامی تبریز نیز اظهار داشت: متاسفانه امروز در بحث های شهرسازی ما انسانها تنها به آسایش خود فکر می کنیم و فراموش می کنیم موجودات بی زبان دیگری هم در این حوالی زندگی می کنند.

وی با قول اینکه مشکلات مربوط به حمایت از حیوانات در کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تبریز طرح شود، گفت: امیدوارم بتوانیم از بودجه سه هزار میلیارد تومانی این کمیسیون بخشی هم در این راستا هزینه کنیم.