بخشداران باید حل مشکلات مردم را به منافع شخصی خود ترجیح دهند

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل حسنی بعدازظهر شنبه در مراسم تکریم و معارفه بخشدار مرکزی شهرستان کهگیلویه به توصیف دولت مردم سالار از نگاه مقام معظم رهبری اشاره داشت و افزود: چنین دولتی دو خصوصیت مهم دارد که اولین خصوصیت آن این است که مردم در تعیین دولت مردان نقش اساسی دارند و دوم اینکه دولتمردان خود را موظف به تلاش در راستای خدمت رسانی به مردم می دانند.

وی برگزاری 33 انتخابات در طی 35 سال گذشته را تبلور عینی اراده مردم در انتخاب نمایندگان خود دانست و اظهار داشت: تمام خدماتی که از ابتدای انقلاب تاکنون صورت گرفته بیان کننده این مطلب است که نظام ما مردم سالارترین نظام دنیا است.

حسنی بیان کرد: در لایه های نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، بخشداران نقطه اتصال مردم با ادارات و مسئولان هستند.

وی به تفاوت بخشداران و فرمانداران با دیگر مسئولان شهرستانی اشاره داشت و خاطرنشان کرد: این دو گروه نمایندگان عالی دولت در سطح شهرستان ها هستند.

مدیرکل سیاسی و امنیتی استاندار استان با بیان اینکه بخشداران جایگاه بسیار مهمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دارند، تصریح کرد: اگر بخشداران بتوانند ترکیب مفیدی از امکانات و نیروی انسانی ایجاد کنند، می توانند سیاست های دولت را به منصه ظهور برسانند.

وی با اشاره به اینکه بخشدار نباید اجازه دهد مسائل سیاسی وارد حوزه اقتصادی یا فرهنگی شود، یادآور شد: بخشدار موفق کسی است که بتواند هر مسئله ای را در حوزه مربوط به آن مدیریت کند.

همچنین فرماندار شهرستان کهگیلویه با بیان اینکه بخش مرکزی شهرستان کهگیلویه از لحاظ جمعیت گسترده ترین بخش این شهرستان است، گفت: این بخش جمعیتی بالغ بر 83 هزار نفر دارد.

ابراهیم جعفری با اشاره به اینکه دولت برای رفع محرومیت ها تلاش می کند، اضافه کرد: در تعدادی از روستاهای بخش مرکزی شهرستان کهگیلویه محرومیت هایی مشاهده می شود که باید با تلاش دولت و مسئولان رفع شوند.

وی مدیریت و مسئولیت های دولتی را زمانی ارزشمند دانست که برای رضای خدا باشند و عنوان کرد: روزمرگی، غرور و تکبر، غفلت، اشرافی گری، لذت جویی، خود محوری، جمع کردن ذخایر دنیوی و تلاش برای کسب محبوبیت از جمله مواردی هستند که برای یک مدیر ضعف محسوب می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از خدمات نورمحمد ناطقی تقدیر و شرمت الله حسینی پرور به عنوان بخشدار مرکزی کهگیلویه معرفی شد.