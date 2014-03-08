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۱۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۸:۱۲

حسن خانی خبر داد:

نمایشگاه بهاره در شهرستان خدابنده بر پا شد

نمایشگاه بهاره در شهرستان خدابنده بر پا شد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان خدابنده ، از برپایی ۱۱۲ غرفه در نمایشگاه بهاره این شهرستان خبر داد.

ولی حسن‌خانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق سنوات گذشته نمایشگاه‌ بهاره در این شهرستان هم برگزار می شود تا مردم مایحتاج خود را از این نمایشگاهها خرید کنند.

وی اظهار داشت: امسال نیز نمایشگاه بهاره توزیع کالاهای اساسی و ضروری برای همشهریان عزیز خدابنده‌ای با محور فعالیت غرفه‌های این نمایشگاه، توزیع کالاهای اساسی شامل کیف، کفش، پوشاک‌، لوازم خانگی و کادویی و خشکبار توسط ۱۱۲ غرفه فعال در نمایشگاه برپا می‌شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان خدابنده تصریح کرد: مهم‌ترین هدف برگزاری این نمایشگاه تسهیل در دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی مورد نیاز همچنین استفاده از خرید متمرکز از یک مکان و کنترل بیشتر و دقیقتر قیمت‌ها و برقراری آرامش بازار عنوان کرد.

حسن خانی، با اشاره به اینکه نمایشگاه در دو شیفت صبح و عصر خدمات دهی دارد، گفت: اقلام و کالاهای این نمایشگاه با ۱۵ درصد زیر قیمت بازار ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: این نمایشگاه از 17 اسفند ماه شروع و تا 20 اسفند ماه در محل خیابان شفا شهرستان خدابنده برگزار می شود.

رئیس صنعت، معدن وتجارت خدابنده،گفت: تاکید ما بر اصناف عرضه کالاهای با کیفیت بر مردم این شهرستان است.

کد مطلب 2252018

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