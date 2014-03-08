حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد قهرمانی تیم نوجوانان ایران در شانزدهمین دوره مسابقات وزنهبرداری قهرمانی نوجوانان آسیا، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: بچههای ما از حداکثر توانشان استفاده کردند و خوشبختانه به این موفقیت بزرگ رسیدند. باید بدانند که تیم ما فراتر از انتظار ظاهر شد و وزنهبرداران نوجوان خیلی حرفهای و پخته عمل کردند.
وی در ادامه افزود: در این دوره از رقابتها وزنه برداران کشورمان رکوردهای بسیار خوبی به ثمر رساندند و تا آخرین لحظه مبارزه کردند. ما برای کسب حداکثر امتیازی که میتوانستیم کسب کنیم، تمرکز کردیم و خوشبختانه به عنوان قهرمانی رسیدیم.
سرمربی تیم وزنهبرداری نوجوان ایران همچنین تاکید کرد: با این حال این تیم نیاز به زمان بیشتری دارد، ما در حالی با 8 وزنهبردار در این مسابقات حضور پیدا کردیم که تنها 9 نفر در اردو بودند، با این حال با توکل به خدا و با توجه به تعاملی که بین مربیان و فدراسیون وزنهبرداری وجود دارد، می توانیم با برنامه درازمدت به موفقیتهای بیشتری دست پیدا کنیم.
وی اضافه کرد: این موفقیت حاصل همکاری همه خانواده فدراسیون وزنهبرداری، چه آنهایی که در تیم بودند و چه آنهایی که از بیرون تلاش میکردند، بود. من از یکایک آنها تشکر میکنم و به آنها بخاطر این قهرمانی تبریک میگویم.
توکلی در پایان با اشاره به دومین دوره بازی های المپیک نوجوان آسیا در نانجینگ چین گفت: ما در این رقابتها با دو وزنهبردار شرکت میکنیم، البته شرایط خیلی فرق میکند در رقابتهای المپیک وزنهبرداران برتر دنیا حضور دارند و این مسابقات با مسابقات قهرمانی آسیا متفاوت است و باید بگویم که سطح آنها قابل قیاس نیست. چنانچه با برنامهریزی بیشتری جلو برویم و حرفهای تر باشیم، میتوانیم نتایج خوبی در آن مسابقات بدست آوریم.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم ایران موفق شد با کسب 6 مدال طلا، 6 نقره و 5 برنز به عنوان قهرمانی آسیا دست پیدا کند.
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