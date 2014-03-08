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۱۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۸:۲۰

حسین توکلی در گفتگو با مهر:

‌وزنه‌برداران نوجوان فراتر از انتظار ظاهر شدند/ نیاز به زمان داریم

‌وزنه‌برداران نوجوان فراتر از انتظار ظاهر شدند/ نیاز به زمان داریم

سرمربی تیم وزنه‌برداری نوجوانان ایران پس از قهرمانی در رقابتهای قهرمانی آسیا در تایلند گفت: وزنه‌برداران نوجوان ایران در این رقابتها فراتر از انتظار ظاهر شدند.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد قهرمانی تیم نوجوانان ایران در شانزدهمین دوره مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان آسیا، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: بچه‌های ما از حداکثر توانشان استفاده کردند و خوشبختانه به این موفقیت بزرگ رسیدند. باید بدانند که تیم ما فراتر از انتظار ظاهر شد و وزنه‌برداران نوجوان خیلی حرفه‌ای و پخته عمل کردند.

وی در ادامه افزود: در این دوره از رقابتها وزنه برداران کشورمان رکوردهای بسیار خوبی به ثمر رساندند و تا آخرین لحظه مبارزه کردند. ما برای کسب حداکثر امتیازی که می‌توانستیم کسب کنیم، تمرکز کردیم و خوشبختانه به عنوان قهرمانی رسیدیم.

سرمربی تیم وزنه‌برداری نوجوان ایران همچنین تاکید کرد: با این حال این تیم نیاز به زمان بیشتری دارد، ما در حالی با 8 وزنه‌بردار در این مسابقات حضور پیدا کردیم که تنها 9 نفر در اردو بودند، با این حال با توکل به خدا و با توجه به تعاملی که بین مربیان و فدراسیون وزنه‌برداری وجود دارد، می‌ توانیم با برنامه درازمدت به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا کنیم.

وی اضافه کرد: این موفقیت حاصل همکاری همه خانواده فدراسیون وزنه‌برداری، چه آنهایی که در تیم بودند و چه آنهایی که از بیرون تلاش می‌کردند، بود. من از یکایک آنها تشکر می‌کنم و به آنها بخاطر این قهرمانی تبریک می‌گویم.

توکلی در پایان با اشاره به دومین دوره بازی های المپیک نوجوان آسیا در نانجینگ چین گفت: ما در این رقابتها با دو وزنه‌بردار شرکت می‌کنیم، البته شرایط خیلی فرق می‌کند در رقابتهای المپیک وزنه‌برداران برتر دنیا حضور دارند و این مسابقات با مسابقات قهرمانی آسیا متفاوت است و باید بگویم که سطح آنها قابل قیاس نیست. چنانچه با برنامه‌ریزی بیشتری جلو برویم و حرفه‌ای تر باشیم، می‌توانیم نتایج خوبی در آن مسابقات بدست آوریم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ایران موفق شد با کسب 6 مدال طلا، 6 نقره و 5 برنز به عنوان قهرمانی آسیا دست پیدا کند.

کد مطلب 2252020

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