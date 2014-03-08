مذاکرات هیئت پاکستانی با استاندار سیستان و بلوچستان پشت درهای بسته انجام شد

به گزارش خبرنگارمهر، حکمران ایالت بلوچستان پاکستان که به منظور مذاکرات دو جانبه روز شنبه به زاهدان سفر کرده بود عصر امروز با استاندار سیستان و بلوچستان دیدار و گفتگو کرد.

این نشست دو جانبه که قرار بود در ساعت 14 و 30 دقیقه شنبه بین محمد خان آچکزهی حکمران ایالت بلوچستان وعلی اوسط هاشمی استاندار سیستان در محل استانداری انجام شود با بیش از 3 ساعت تاخیر و در ساعت 17 و 30 دقیقه انجام پذیرفت.

گفتنی است با وجود اینکه اصحاب رسانه های جمعی برای پوشش این نشست دوجانبه از قبل دعوت شده بودند پس از ساعت ها انتظار از ورود آنها به این نشست جلوگیری شد و مذاکرات در پشت درهای بسته انجام پذیرفت.

تلاش برای آزاد سازی گروگان های ایرانی به نظر می رسد مهمترین و اصلی ترین محور گفتگو های هیئت ایرانی و پاکستانی باشد.