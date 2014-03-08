مسابقات قوی ترین مردان لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات چند جانبه استانی قوی ترین مردان استان لرستان امروز شنبه تحت عنوان جام ولایت با حضور 22 نفر از ورزش کاران این رشته ورزشی در سالن ورزشی تختی شهرستان ازنا برگزار شد.

در پایان این رقابتها در وزن 105- کیلوگرم حسن جمشیدی از الیگودرز و احسان رشنو از بروجرد اول و دوم و سعید جعفری از بروجرد به همراه محمد رمضانی از ازنا به طور مشترک حائر عنوان سوم شدند.

در وزن 90- کیلو گرم نیز محمد پروایی، بهروز محمدی و محمد ملکی همگی از شهرستان ازنا مقام های اول تا سوم را به ترتیب به دست آوردند.

بنابر این گزارش مسابقات قوی ترین مردان لرستان که به میزبانی شهرستان ازنا برگزار شد با استقبال گسترده تماشاگران ورزش دوست ازنایی همراه بود.