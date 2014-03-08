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۱۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۹:۰۶

گلستانی:

متقاضیان تورهای گردشگری مراقب کلاهبرداری برخی افراد سودجو باشند

متقاضیان تورهای گردشگری مراقب کلاهبرداری برخی افراد سودجو باشند

شیراز - خبرگزاری مهر: رییس اداره حراست اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس گفت: برخی از افراد سودجو و فرصت طلب با فریب دادن گردشگران و افرادی که قصد سفرهای خارجی و یا سفرهای داخلی دارند نسبت به ثبت نام آنها در تورهای گردشگری اقدام و بدون ارائه هیچ گونه خدماتی مبالغ هنگفتی پول و هزینه از آن ها دریافت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر،علی محمد گلستانی افزود: برخی مواقع مشاهده شده است که متقاضیان امر سفر پس از مدتی به اداره کل مراجعه و از افراد کلاهبردار شکایت می کنند .

رییس حراست میراث فرهنگی فارس تأکید کرد: گردشگران متقاضی استفاده از خدمات تورهای داخلی و خارجی باید توجه داشته باشند به دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی معتبر و دارای پروانه از سوی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس که فهرست اسامی و مشخصات آن ها در سایت این اداره کل به نشانی www.farschto.ir  مشخص شده مراجعه و از خدمات تخصصی این دفاتر بهره مند شوند.

گلستانی با اشاره به ضرورت همکاری های بیشتر مردمی در معرفی افراد و یا مراکز فاقد مجوز از متقاضیانی که با هرگونه سوء استفاده مواجه شده اند خواست در اسرع وقت موارد را به اطلاع اداره کل میراث فرهنگی استان رسانیده تا پیگیری های قانونی اعمال شود.

 127 دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی دارای مجوز از سوی این اداره کل در سطح استان فارس برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی هستند.

کد مطلب 2252056

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