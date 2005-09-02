جدائي آموزش از درمان صحيح نيست؛ سهل انگاري ها بايد از بين بروند

حسين علي شهرياري در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: ما از جمله كساني بوديم كه در سال 65 از جدائي دانشگاه هاي علوم پزشكي از وزارت علوم دفاع كرديم كه در نتيجه امروز شاهد نتايج مثبت اين طرح در جامعه هستيم.

نماينده مردم زاهدان در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: افراد اندكي كه مدعي هستند اين دانشگاه ها بايد به وزارت علوم بازگردند تنها نظر شخصي و يا گروهي خود را در اين مسئله دخالت مي دهند در صورتي كه اگر با دلايل و مستندات منطقي ارائه كنند حتما بررسي خواهد شد.

وي تصريح كرد: در هيچ كجاي دنيا آموزش از درمان جدا نيست، به طوري كه بسياري از كشورهاي اروپايي نيز با طرح ايران موافق هستند و از آن استقبال كرده اند و سازمان جهاني بهداشت نيز طرح ايران را به كشورهاي ديگر توصيه كرده است.

اين مقام مسئول اظهار داشت: در اين بحث بايد سعي كنيم كه انرژي و هزينه خود را صرف از بين بردن نقاط ضعف كنيم نه اين كه با جدا كردن آموزش از نظام پزشكي و پيوستن دانشگاه هاي علوم پزشكي به وزارت علوم به راحتي زحمات ديگران را ناديده بگيريم.

شهرياري تاكيد كرد: از وزير جديد انتظار داريم، كساني را در مجموعه خود انتخاب كند كه بتوانند ضعف هاي موجود را از بين ببرند.