معتادان تابلو و پرخطر در شهر شيراز جمع آوري مي شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیروس سجاديان در تشريح اين خبر گفت: با توجه به درپيش بودن ايام نوروز و مسافرت تعدادزيادي از هموطنان به شهر شيراز، سومين حرم اهل بيت (ع) وجود معتادان تابلو و پرخطردرخور اين شهر نيست، در اين راستا دستگيري و جمع آوري اين افراد با همكاري شهرداري، بهزيستي و دانشگاه علوم پزشكي در دستور كار پليس فارس قرار گرفت.

وي اظهار كرد: طي 48 ساعت گذشته تعداد 372 نفر معتاد تابلو و پرخطر (شامل 372 نفرمرد و 45 نفر زن) در نقاط مختلف شهر شيراز دستگير و پس از جمع آوري اين افراد،‌آنان به اردوگاه مراقبتي منتقل شدند.

فرمانده انتظامي فارس با بيان اينكه اين طرح با جديت در دستور كار پليس فارس قرار دارد و روزانه در شهر شيراز اجرا مي شود ‌از شهروندان درخواست كرد هرگونه اخبار و اطلاعات در اين خصوص را از طريق تلفن 110 به پليس اطلاع دهند.