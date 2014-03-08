وضعیت بیمارستانهای بروجرد مناسب نیست/ ضرورت ارتقای شاخص های بهداشتی

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فراقی عصر شنبه در مراسم تجلیل از پرستاران بروجرد افزود: پرستاران فرشتگانی هستند که با عطوفت و مهربانی در راستای مداوای بیماران قدم برمی دارند.

وی با بیان اینکه تلاش پرستاران در پیشگاه پروردگار ارزش والایی دارد ادامه داد: باید برای ارتقای شاخص های بیمارستانی و بهداشتی در بروجرد تلاش شود که به همین منظور به دنیال ایجاد رشته پرستاری در شهرستان هستیم.

فرماندار ویژه بروجرد از وضعیت کنونی بیمارستانهای این شهرستان انتقاد و تصریح کرد: حدود 107 سال پیش بیمارستان شریعتی ایجاد شد که در حال حاضر به شدت فرسوده شده است.

فراقی افزود: قرار بود بیمارستان 500 تختخوابی در 70 سال گذشته در بروجرد ایجاد شود که به جای آن بیمارستان 50 تختخوابی فعلی ساخته شد.

وی با بیان اینکه بیمارستان آیت اله بروجردی نیز هنوز تکمیل نشده است اظهار داشت: در حال حاضر این بیمارستان با 48 درصد پیشرفت فیزیکی هنوز به اتمام نرسیده و ممکن است تکمیل آن چندیدن سال طول بکشد.

فرماندار ویژه بروجرد تصریح کرد: روند اجرای پروژه های بیمارستانی در بروجرد به خوبی پیگیری نشده است و شاهد وضعیت نامناسب درمان در این شهر هستیم.

وی افزود: امروز کمبود امکانات بهداشتی در بیمارستانهای سطح شهر مشاهده می شود که می بایست برای رفع این مشکلات چاره اندیشی شود.

فراقی یادآور شد: امید است با گرفتن اعتبارات جدید و ایجاد دانشکده پرستاری بتوانیم شاخص های بیمارستانی و بهداشتی شهرستان را ارتقاء بخشیم.