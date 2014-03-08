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۱۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۹:۳۲

پرستاران نمونه بروجرد تجلیل شدند

پرستاران نمونه بروجرد تجلیل شدند

بروجرد - خبرگزاری مهر: به مناسبت میلاد حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار مراسم تجلیل از پرستاران خدوم و تلاشگر بروجرد در تالار دکتر زرین کوب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صیرفی رئیس شبکه بهداشت و درمان بروجرد عصر شنبه در این مراسم اظهار داشت: پرستاری از مشاغل سخت محسوب می شود به طوریکه مردم شاهد تلاش و زحمت پرستاران به طور شبانه روزی در مراکز درمانی هستند.

وی با بیان اینکه صبر و استقامت پرستاران قابل ستایش است، ادامه داد: در حال حاضر با کمبود نیروی پرستار در بروجرد مواجه هستیم و تلاش می شود در این زمینه اقدامات لازم برای جذب نیرو صورت پذیرد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان بروجرد بیان داشت: با توجه به مشکلات خاص پرستاران و شرایط ویژه کاری آنان باید نسبت به رفع مشکلات پرستاران گام برداریم.

وی افزود: لذا در این راستا ورود دانشجویان پرستاری به سیستم درمانی یکی از اقداماتی است که اخیرا توسط دولت صورت گرفته است.

صیرفی یادآور شد: خوشبختانه با توجه به مشکلات فراوان پرستاران توانسته ایم تمامی معوقات آنان را پرداخت کنیم.

رئیس شبکه بهداشت و درمان بروجرد ادامه داد: مشکلات عمیقی در سیستم درمانی بروجرد وجود دارد که در تلاش هستیم با انجام کارها و انجام برنامه ریزی عقب ماندگی ها را جبران کنیم.

وی در پایان از مردم خواست تا هنگام مراجعه به بیمارستانها و مراکز درمانی سعه صدر بیشتری داشته باشند و با پرستاران با پرخاشگری و تندی رفتار نکنند.

بنابر این گزارش در پایان این مراسم با اهدای جوایزی به رسم یادبود تعدادی از پرستاران نمونه بروجرد تجلیل شدند.

کد مطلب 2252071

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