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۱۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۹:۱۷

وزنه‌برداری نوجوانان آسیا - تایلند/

"رضا بیرالوند" بهترین وزنه بردار ایرانی مسابقات

"رضا بیرالوند" بهترین وزنه بردار ایرانی مسابقات

کمیته برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان آسیا در پایان این رقابتها "چنگ منگ" از چین را به عنوان بهترین وزنه بردار مسابقات معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری، این وزنه‎بردار چینی در دسته 56 کیلوگرم ضمن شکستن رکورد دنیا موفق به کسب عنوان قهرمانی شده بود.

در فهرست بهترین وزنه برداران آسیا نام رضا بیرالوند نماینده دسته 85 کیلوگرم ایران نیز در رده پنجم دیده می‌شود. بیرالوند با کسب سه مدال طلا در میان تیم هشت نفره ایران هم بهترین عملکرد را داشت و  موفق شد 84 امتیاز تیمی برای کشورمان به ارمغان بیاورد.

در این رده بندی کیانوش باقری و رامین ولی پور هم به ترتیب در رده های هفتم و دوازدهم آسیا قرار گرفتند.

رده بندی هفت وزنه بردار برتر رقابتهای قهرمانی نوجوانان در زیر آمده است:
1- چنگ منگ از چین (دسته 56 کیلوگرم) با 433 امتیاز
2- تران انگوین از ویتنام (دسته 56 کیلوگرم) با 383 امتیاز
3- جو جانگ پاک از کره شمالی (دسته 56 کیلوگرم) با 381 امتیاز
4- جنسی چن از چین (دسته 62 کیلوگرم) با 381 امتیاز
5- رضا بیرالوند از ایران (دسته 85 کیلوگرم) با 376 امتیاز
6- ونکات راگالا از هند (دسته 77 کیلوگرم) با 373 امتیاز
7- رامین ولی پور از ایران (دسته 77 کیلوگرم) با 370 امتیاز

کد مطلب 2252072

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