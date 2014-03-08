استقلال تهران برابر آبی پوشان مرکزی پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حضور تیم فوتبال استقلال تهران در قم جمع زیادی از علاقمندان به فوتبال در شهر قم را برای تماشای دیدار حساس تیم نوجوانان این باشگاه برابر تیم آبی پوشان مرکزی به مجموعه ورزشی تختی قم دعوت کرده بود تا استقلال تهران نیز از فرصت استفاده کرده و گام نخست از دیدارهای مرحله گروهی فوتبال نوجوانان کشور را با اقتدار برداشته و در نهایت یکی از تیم هایی باشد که جواز صعود به مرحله بعد را کسب می کند.

دور نخست از دیدارهای مرحله گروهی مسابقات لیگ فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور از امروز با برگزاری چندین بازی در شهرهای مختلف و البته در گروه های هشت گانه آغاز شد و در حالی که بازی های گروه ششم مقدماتیدر قم به انجام می رسد، در روز نخست این بازی ها نیز تیم فوتبال نوجوانان استقلال تهران در جدالی حساس برابر تیم آبی پوشان مرکزی به برتری رسید.

بر اساس برنامه اعلام شده از سوی فدراسیون فوتبال، دیدار تیم‌های استقلال تهران و آبی پوشان مرکزی از بازی های گروه ششم از مرحله مقدماتی رقابت های قهرمانی لیگ منطقه ای فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور به میزبانی باشگاه افشید قم و در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم برگزار شد و طی آن استقلال تهران با زدن 5 گل از سد حریف عبور کرد.

استقلال تهران در حالی در این دیدار حساس برابر آبی پوشان مرکزی به میدان رفت که در این گروه بازی‌های مهم دیگری نیز در پیش دارد به همین خاطر این تیم در نخستین دیدار خود بازی کاملا حساب شده ای در مقابل تیم آبی پوشان مرکزی ارائه کرد و با پنج گل پیروز شد تا در حال حاضر یکی از مدعیان قهرمانی گروه ششم مرحله مقدماتی این رقابت‌ها محسوب شود.

گفتنی است: پنج تيم حاضر در اين مرحله از رقابت‌ها تا پنجشنبه بیست و دوم اسفند ماه به ميزباني هيئت فوتبال استان قم و باشگاه افشید که در کنار تیم سفیر گفتمان دو نماينده قم در اين دوره از بازي ها محسوب مي شوند، براي صعود به مرحله بعد با يکديگر به رقابت مي‌پردازند.

تيم‌هاي حاضر در گروه ششم از مرحله مقدماتي مسابقات فوتبال قهرماني رده سني نوجوانان کشور افشید قم، آبی پوشان مرکزی، چی چکلو اسلامشهر، سفیر گفتمان قم و استقلال تهران هستند که در تلاش براي راهيابي به مرحله بعد در قم با یکدیگر مسابقه می دهند.

