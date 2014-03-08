مشکلی در داوری بازی زمزم و شهرداری تبریز نبود/ شرایط من برای فصل آینده مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افضلی عصر امروز پس از ماندگاری تیمش در مسابقات لیگ برتر اظهار داشت: بازی خوبی بود و تیم مقابل تیم پرمهرهای قرار گرفت که بازیکنان ملیپوش زیادی داشت؛ ما دو هفته فشار زیادی تحمل کردیم و تلاش کردیم که سهمیه اصفهان از دست نرود و در پایان خدا را شکر میکنیم که به این هدف رسیده و زمزم در لیگ برتر ماند.
وی افزود: ماندگاری زمزم را مدیون دعای مردم و تلاش بازیکنان هستیم و امیدوارم که در سالهای آینده بازیهای بهتری را به نمایش بگذاریم
سرمربی تیم فوتسال زمزم اصفهان پیرامون داوری این بازی افزود: مشکل خاصی در داوری تیم ما نبود و در این مسابقه اشتباهات زیادی از داور سر نزد و بالاخره اشتباهات داوری جزئی از بازی است و وجود دارد.
وی در پاسخ به اینکه آیا برای فصل آینده در اصفهان میمانید، تصریح کرد: چند وقتی که در زمزم بودم، بیش از مدتی که در ماهان و گیتیپسند بودم، سختی کشیدم و هنوز مشخص نیست که آینده چه میشود زیرا همه اینها مربوط به مدیریت تیم است اما امیدوارم که زمزم هم بتواند به عنوان قطب خوبی در فوتسال کشور باشد زیرا این تیم نیز از دامان اصفهان که قطب نخست فوتسال کشور بوده، بیرون آمده است.
افضلی ادامه داد: من به دلیل ظرفیت بالای زمزم علاقه دارم که در این تیم بمانم اما اینها همه به تصمیم مدیران بستگی دارد.
وی اضافه کرد: برای 3 امتیاز پتروشیمی و ثبات در جایگاه خود بازی میکنیم و تلاش میکنیم که این تیم را ببریم و قدرت زمزم را به همه نشان دهیم.
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