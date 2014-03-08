مهرام مقابل نماینده سوریه پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم مهرام و الوحده سوریه به عنوان اولین دیدار از روز نخست پانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا امروز شنبه در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد که طی آن شاگردان مصطفی هاشمی به برتری 106 بر 60 دست یافتند.

مهرام که به عنوان نایب قهرمان لیگ برتر در این دوره مسابقات شرکت کرده است کوارترهای اول تا چهارم را به ترتیب با نتایج (26 بر 16)، (25 بر 11)، (31 بر 17) و (24 بر 16) به سود خود تمام کرد.

تیم مهرام که در گروه A مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا با الاتحاد اردن و الوحده سوریه همگروه است، فردا با قرعه استراحت روبرو است و روز دوشنبه دومین خود را برابر نماینده اردن برگزار می کند.

پانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا که از امروز با حضور هفت تیم آغاز شده است تا 23 اسفندماه ادامه دارد. پتروشیمی دیگر نماینده ایران در این رقابت‌هاست که امشب به مصاف الجیش سوریه می‌رود. این دیدار از گروه B برگزار می‌شود.

این دوره از مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا روز یکشنبه با برگزاری سه دیدار پیگیری می‌شود. برنامه این دیدارها به این شرح است:

* الاتحاد اردن - الوحده سوریه (ساعت 14 - تالار بسکتبال آزادی)

* ASU اردن - الجیش سوریه (ساعت 16 - تالار بسکتبال آزادی)

* پتروشیمی بندرامام - الکهربا عراق (ساعت 18 - تالار بسکتبال آزادی)

سه تیم برتر مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا - در صورتیکه از یک تیم نباشند - سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا را کسب می‌کنند.