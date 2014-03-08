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۱۷ اسفند ۱۳۹۲، ۱۹:۴۷

همتي خبر داد:

توزیع 52 هزار اصله نهال در سرخه/ غرس درختي به نام شهيد شكراللهي

توزیع 52 هزار اصله نهال در سرخه/ غرس درختي به نام شهيد شكراللهي

سرخه - خبرگزاري مهر: رئيس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سرخه از توزیع 52 هزار اصله نهال در این شهرستان خبر داد و گفت: این امر در راستای مشارکت مردم برای توسعه فضای سبز انجام گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدر ضا همتی بعد از ظهر شنبه در چهارمين روز از هفته منابع طبیعی، در آئین درختکاری که با حضور مسئولان و اقشار مردم در محدوده زائرسراي امام رضا(ع) سرخه برگزار شد، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در خصوص درختکاری فرایض زیبایی دارند که امیدواریم در این هفته بتوانیم با نگاهی به این مقوله فرمایشات معظم له را محقق کنیم.

وی بر ضرورت مشارکت مردم در گسترش و حفظ فضای سبز تاکید کرد و افزود: مقام معظم رهبری شعار هر ايراني يك درخت را تاكيد كردند و ما نيز امرو با شعار هر سرخه اي يك درخت به میدان آمده ایم.

رئيس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سرخه با اشاره به پوشش گياهي این شهرستان اظهار داشت: حفظ، مراقبت و حمايت از منابع طبيعي و دارا بودن تنوع پوشش گياهي در این منطقه، باعث شده تا خوش آب و هواترين تا خشكيده ترين مناطق را حمايت كنيم.

همتی با اشاره به ابعاد مختلف طرح و پروژه‌های منابع طبیعی و آبخيزداري شهرستان سرخه افزود: بیش از 50 مورد طرح و پروژه گسترده در واحد هاي مرتع، بيابان، جنگل، مميزي، آبخيزداري، حفاظت و حبله رود در سالجاری داشته‌ایم.

وی بيان كرد: همچنين اعتبارات سال 92 از سوي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري در طرح هاي كپه كاري، بذركاري، جنگل كاري، بيابان زدايي، در 50 طرح ارائه شده هزينه شد.

رئيس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان سرخه در خاتمه با بیان اینکه طی هفته منابع طبيعي 52 هزار اصله نهال در بين عموم مردم و روستاهاي اطراف توزيع شده است گفت: همچنین سه هزار اصله نهال در محدوده زائرسراي امام رضا(ع) توسط مسئولان شرکت‌کننده در این مراسم کاشته شد.

کد مطلب 2252081

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