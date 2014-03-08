قرار گرفتن 17 هزار معتاد آذربایجان غربی در چرخه درمان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی شرفی عصر شنبه در همایش استانی علل گرایش جوانان به اعتیاد و راه های پیشگیری از آن در مهاباد در زمینه فعالیت مراکز ترک اعتیاد معتادان در آذربایجان غربی، گفت: هم اکنون بیش از 100 مرکز ترک اعتیاد در استان فعال بوده که 17 هزار نفر را در چرخه درمان از سه تا شش ماه قرار داده است.

وی با اشاره به انهدام 100 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در آذربایجان غربی از ابتدای سالجاری تا کنون، اظهار داشت: در این راستا از این باندها مواد مخدر 12 تن و 750 کیلوگرم انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی کشف و ضبط شده است .

فرمانده نیروی انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه با انهدام این باندها 5 هزار و 800 نفر دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده اند، اعلام کرد: هم اکنون 70 درصد از زندانیان آذربایجان غربی در ارتباط با مواد مخدر در زندان بوده که از این تعداد 50 درصد را قاچاقچیان مواد مخدر و بقیه نیز مجرمان معتاد هستند.

سردار شرفی ضمن تاکید بر توسعه آموزش اقشار مختلف مردم در زمینه آشنایی با مضرات مواد مخدر گفت: براساس برنامه پنجم توسعه 40 درصد از اقشار مختلف مردم شامل ادارات، محلات و مدارس باید تحت پوشش این آموزشها قرار گرفته که این استان توانسته بیشتر از این میزان به وظایف خود عمل کند .

وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: باید مضرات مواد مخدر را به درون خانواده ها و تک تک اعضای خانواده ها کشانده و پیشگیری و اقدامات فرهنگی و آگاه سازی در زمینه جوانان در مقابله با مواد مخدر را در اولویت برنامه های خود قرار دهیم .

وی مواد مخدر را یکی از ابزارهای دشمن در جنگ نرم دانست و یادآور شد: عوامل گسترش مصرف مواد مخدر ابعاد پیچیده ای دارد که نمونه آن توطئه های برنامه ریزی شده توسط دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

همایش یکروزه علل گرایش جوانان به اعتیاد و راه های پیشگیری از آن به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد و با حضور مدیر کل امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی، فرماندار و شماری از مسئولان این شهرستان برگزار شد .