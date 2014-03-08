مبارزه با مواد مخدر فقط وظیفه نهادهای امنیتی و انتظامی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یعقوب دیلمقانی عصر شنبه در همایش استانی علل گرایش جوانان به اعتیاد در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، ضمن تقدیر از تلاشهای نیروی انتظامی در مبارزه با این پدیده شوم در جامعه، افزود: نباید مبارزه با مواد مخدر را تنها در وظایف نیروهای انتظامی و نهادهای امنیتی خلاصه کرد.

وی با بیان اینکه نقش نهادهای فرهنگی و آموزشی از جمله آموزش و پرورش، دانشگاهها و رسانه ها نیز در موضوع مبارزه با مواد مخدر از اهمیت خاصی برخوردار است، اظهار داشت: در زمان حاضر مبارزه با مواد مخدر و سوداگران مرگ همانند جنگ در جبهه های دوران دفاع مقدس ارزشمند و مهم است .

مدیر کل دفتر امور اجتماعی استانداری آذربایجان غربی افزایش آگاهی و مهارتهای فردی را از جمله راه های پیشگیری و مقابله با این معضل خانمان سوز برشمرد و اعلام کرد: همه باید در این امر مهم شریک شوند تا جامعه ای سالم و پاک داشته باشیم .

دیلمقانی بر لزوم هوشیاری و آگاهی خانواده ها و اطلاع رسانی درست و به موقع در این زمینه تاکید و اضافه کرد: بزرگترین سرمایه هر جامعه نیروی انسانی بوده که سرمایه گذاری در پیشگیری و آگاهی بخشی در آن می تواند بخش عمده ای از این هزینه ها را کاهش دهد.

فرماندار مهاباد نیز در این همایش گفت: کشور به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی از جمله همسایگی با کشوری که 90 درصد مواد مخدر سنتی جهان در آن تولید می شود با معضلات و مشکلات عدیده ای در زمینه مواد مخدر مواجه است .

خضر کاک درویشی افزود: امروزه قسمت عمده ای از پیش سازهای مواد مخدر که از غرب وارد کشور می شود از طریق مرزهای آذربایجان غربی بوده که از این رو مبارزه جدی با این پدیده خانمان سوز در این استان باید مورد توجه جدی قرار گیرد .

وی یکی از نقشه های اصلی دشمن را ترویج مواد مخدر در جامعه عنوان و اعلام کرد: متاسفانه این پیش سازها هم اکنون در استان ما و در فاصله چند کیلومتری از مرزهای آذربایجان غربی تبدیل به مواد مخدر شده و در سطح کشور توزیع می گردد .