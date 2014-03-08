عوارض آلایندگی پالایشگاه حق آبادان است/معروفیت بیماری پالایشگاه در آبادان

محمود رضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: در حالی که دودکش های مرتفع پالایشگاه در قلب شهر آبادان قرار گرفته و آلودگی های آن به طور مستقیم نصیب شهروندان این شهر می شود، پرداخت 40 درصد از عوارض آلایندگی این واحد صنعتی به خرمشهر به بهانه متاثر بودن این شهر از آلایندگی پالایشگاه آبادان مسئله ای ابهام برانگیز و قابل تامل است که ما به سهم خود آن را پیگیری می کنیم.



وی افزود: وظیفه خود می دانم تا حقوق شهروندان آبادانی که هر روز به بهانه ای ضایع می شود را پیگیری کنم چرا که اعتقاد دارم مردم آبادان، مظلوم ترین مردم تاریخ هستند که خداوند متعال به آنها عزت و سربلندی داده و می دهد.



شیرازی با اشاره به گزارش رسمی و مکتوب کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست در دی ماه سال 90 مبنی بر دربرگیری شعاع آلودگی پالایشگاه آبادان از محل آن تا شعاع 500 متری به طرف مرکز شهر آبادان اظهار کرد: این گزارش مبنای پرداخت عوارض آلایندگی در دو سال اخیر توسط این شرکت به آبادان بوده است.



شهردار آبادان تصریح کرد: اما همین سازمان امروز گزارش می دهد که بخشی از آلودگی ها به سمت خرمشهر حرکت می کند. سئوال این است که آیا پالایشگاه آبادان پا در آورده و یا پالایشگاه جدیدی در کنار آن قرار گرفته که اکنون دود ناشی از ان به خرمشهر می رسد و ما از آن بی خبریم؟



شیرازی یادآور شد: گزارش اخیر اداره کل محیط زیست استان سبب شده تا 40 درصد از عوارضی را که حق مردم آبادان است به ناحق به خرمشهر داده شود.



وی گفت: آلایندگی پالایشگاه برای مردم آبادان به قدری زیاد است که در بیمارستان های تهران، به عنوان بیماری «پالایشگاه آبادان» شناخته شده است.



شیرازی از بیماریهایی همچون ریوی، خون و بیماری های تنفسی و به خصوص آسم به عنوان شایع ترین بیماریهای مبتلا به شهروندان آبادانی ناشی از استشمام دود پالایشگاه نام برد.



شهردار آبادان افزود: افرادی ساده اندیش عنوان می کنند که اعتبارات آلایندگی به حقوق پرسنل اختصاص پیدا می کند که باید به آنها گفت پروژه های متعدد عمرانی و پارک های زیبای چند هکتاری که در سالهای اخیر توسط شهرداری به صورت امانی احداث شده از محل همین اعتبارات بوده و کاملا هم قانونی انجام شده است تا از این طریق بتوان فضای سبز شهری را در راستای کاهش آلودگی ها توسعه دهیم.



وی اظهار کرد: با تاسف باید بگویم در صورت ادامه این روند و کاهش اعتبارات آلایندگی، لطمه جبران ناپذیری بر پیکره شهر آبادان وارد می شود به گونه ای که پروژه های توسعه فضای سبز و بهبود عبور و مرور شهری که به صورت پیمانی است تعطیل خواهند شد.



شیرازی در پایان تصریح کرد: با همراهی و حمایت همه جانبه اعضای شورای اسلامی شهر و کمک نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و تمامی تلاش خود را در احقاق حق مردم آبادان به کار خواهیم بست.