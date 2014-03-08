داوری 2 گل خورد، برانشوایگ مساوی کرد/ بایرن، ولفسبورگ را 6 تایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بایرن مونیخ در حضور 30 هزار تماشاگر ورزشگاه فلکس واگن آره نا با نتیجه 6 بر یک میزبان خود را در شکست داد. در این بازی شردان شکیری (26)، توماس مولر (63، 78)، ماریو ماندزوکیچ (66، 80) و فرانک ریبری (71) برای بایرن گل زدند. تک گل ولفسبورگ را هم نالدو در دقیقه 17 به ثمر رساند.

بایرن مونیخ با این پیروزی رکورد شکنی کرد و تنها تیم حاضر در رقابتهای بوندسلیگا شد که 16 بازی پیاپی خود را با پیروزی پشت سرگذاشت.

در دیگر بازی آینتراخت برانشوایگ در حالی که دنیل داوری دروازه بان ایرانی را 90 دقیقه در اختیار داشت در خانه اشتوتگارت به تساوی 2 – 2 دست یافت. داوری در این بازی 2 بار دروازه اش باز شد اما هم تیمی های او هم دروازه اشتوتگارت را 2 بار باز کردند.

نتایج کامل دیدارهای عصر شنبه بوندسلیگا به شرح زیر است:

* مونشن گلادباخ یک – آوگسبورگ 2

* هامبورگ یک – آینتراخت فرانکفورت یک

* هانوفر یک – بایرلورکوزن یک

* شالکه 4 – هوفنهایم صفر

* اشتوتگارت 2 – آینتراخت برانشوایگ 2

* ولفسبورگ یک – بایرن مونیخ 6

در آخرین دیدار شنبه شب از ساعت 21:00 به وقت تهران نورنبرگ در خانه خود میزبان وردربرمن است.

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 68 امتیاز

2- دورتموند 45 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- بایرلورکوزن 44 امتیاز

4- شالکه 44 امتیاز

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16- هامبورگ 20 امتیاز

17- فرایبورگ 19 امتیاز (یک بازی کمتر)

18- آینتراخت برانشوایگ 16 امتیاز