عميق ترين مسائل فرهنگي در پژوهش هاي دانشگاهي اتفاق مي افتد // از ابزار نوين فرهنگي براي تبليغ آموزه هاي دين اسلام در دانشگاه ها استفاده شود

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، حجت الاسلام قمي در اختتاميه هفتمين كنگره سراسري فرهنگي جهاد دانشگاهي افزود: جهاد يكي از واژه هاي مقدس در آموزه هاي ديني ما است. جهاد تنها به معناي جنگ نيست معني عام آن تلاش در مسير معنويت است. اين جهاد با معناي جنگ مقدس كه غربيان تعبير مي كنند قابل مقايسه نيست.

وي تصريح كرد: فرهنگ جهادي با ويژگي هايي مثل اخلاص، نديدن خود و ديدن خدا، مردم داري، كم توقع بودن، استقامت داشتن و بشير و نذير شكل مي گيرد. در اين ميان اخلاص مهمترين خصيصه اي است كه هويت جهاد با آن مشخص مي شود.

قمي خاطرنشان كرد: جهاد بايد معبد باشد نه مبعود. در امور فرهنگي كم توقع بودن و اميد داشتن يكي از شروط مهم است. در اين گونه امور بايد از خود و اطرافيان محافظت كرد و استقامت داشت.

حجت الاسلام قمي يادآور شد: در امور فرهنگي بايد به مباني معرفتي دقت كامل داشت و آن ها را اصلاح نمود در صورتي كه خيمه معرفتي در اردوگاه تشيع و اسلام بنا نشود كار فرهنگي به درستي پاسخگو نيست.

وي در ادامه افزود: فرهنگ امري پيچيده است و با توجه به اين موضوع بايد به آن توجه شود در غير اينصورت است كه دچار سطحي نگري مي شويم. در حال حاضر زمان كارهاي سطحي سپري شده است و بايد به فعاليت هاي اساسي و زير بنايي توجه كرد.

وي اظهار كرد: مباني معرفتي بايد در فرهنگ ما تقويت شود. حساسيت به مباني معرفتي و توجه به ميدان هاي مين فرهنگي از ملزومات مهم در فرهنگ جهادي است.

رئيس دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها افزود: امور فرهنگي در حوزه دانشگاه بايد در ارتباط وسيع با تمام بخش هاي دانشگاه باشد، امور فرهنگي بايد در حيطه هاي معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه ها نيز تسري يابد.

وي تصريح كرد: در صورتي كه عميق ترين مسائل فرهنگي در پژوهش هاي دانشگاهي اتفاق مي افتد، چگونه مي توان گفت، بين دانش و فرهنگ ارتباطي وجود ندارد. ارتباط ميان علم و فرهنگ ناگسستني است.

رئيس دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها خاطرنشان كرد: امور فرهنگي بايد با مسائل پژوهشي در دانشگاه ها عجين شود. ما نمي خواهيم برخورد ايدئولوژيك با مسائل علمي داشته باشيم. كافيست دانشجويان را درگير و براي آنها سوال ايجاد كنيم.

حجت الاسلام قمي با تاكيد بر نقش هيات رئيسه دانشگاه به عنوان مسئولين فرهنگي در دانشگاه ها يادآور شد: دانشگاه ها نبايد به سمت جريانات سياسي بروند در اين مورد تنها مي توانند نقش داور را ايفا كنند.

وي همچنين اظهار كرد: بايد به كادرسازي فرهنگي بها دهيم . تربيت نيروي متخصص فرهنگي با ايجاد رشته هاي تخصصي و توسعه عمليات چهره به چهره كاركنان و مديران فرهنگي با دانشجويان از مهمترين برنامه هايي است كه بايد به آن توجه كرد.

رئيس دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها در خاتمه يادآور شد : توجه به مشاركت در مسائل فرهنگي دانشگاه ها از الزامات است. اساتيد دانشگاه ها بايد در اين امور حضور جدي داشته باشند و بهتر است از ابزار نوين فرهنگي براي تبليغ آموزه هاي دين اسلام در دانشگاه ها استفاده كرد.

گفتني است، هفتمين كنگره سراسري فرهنگي جهاد دانشگاهي با شعار "فرهنگ جهادي و جهاد فرهنگي" در دانشگاه شهيد عباسپور برگزار شد. در حاشيه اين كنگره نمايشگاهي از دستاوردهاي فرهنگي جهاد دانشگاهي در دانشگاه شهيد عباسپور برپا شده بود.