اقتصاد مقاومتی سرلوحه برنامه ریزی استان شود/ کشاورزی محور بودن گلستان نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو عصر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استانداری گلستان گفت: تمام مدیریت ها باید متن اقتصاد مقاومتی را دقیق بخوانند و روح آن را مورد نظر داشته باشند زیرا در دل این اقتصاد مقاومتی روح بلندی نهفته است.

وی درون زا بودن اقتصادمقاومتی در راستای تعامل بلند برای برونزایی را یک جوهر از این اقتصاد دانست و افزود: دانش بنیان بودن این اقتصاد نکته دیگری است که اقتصاد پایدار را در کشور سازماندهی خواهد کرد.

وی با بیان این که در مواد 24 گانه اقتصاد مقاومتی توجه ویژه ای به اصل 44 شده است، خاطرنشان کرد: در همین راستا یک نگاه ویژه و استفاده از یک ظرفیت بلند به نام مشارکت مردمی و مردم نهادی نیز دیده شده است.

صادقلو بیان کرد: رسالت انقلابی حکم بر این مطلب دارد که نسبت به این رهنمود که از ساعات اولیه مسئولان و ارکان نظام به این پیام پاسخ دادند ، باید توجه خاص داشته باشیم و ما نیز با نگاه خاص خود به این اصل مترقی انشا شده لبیک بگوییم.

وی تصریح کرد: با همت دولت تدبیر و امید بودجه سال 93 در زمان خودش ابلاغ شد که در این موضوع هم دولت و مجلس سهیم بودند و به نظر می رسد بودجه 93 یک بودجه واقعی است، زیرا این نگرانی وجود دارد که اگر بودجه واقعی نباشد به سرمنزل قرارها و وعده ها نخواهد رسید.

وی با بیان این که گرچه بودجه دچار نزول شده ولی واقعی دیده شده است، اظهار کرد: هزینه در مسائل بودجه ای یک بیماری است که بودجه ای تصویب شود و تخصیص داده نشود.

صادقلو اضافه کرد: استانداران موظف به گزارش هستند لذا تعامل خود را با مدیران در یک شرایط رفیقانه و قانون مدارانه می بریم و سعی نداریم به صورت شخصی یا مقامی تکلیف کنیم لذا باید همه ما تکلیف خود را در چهارچوب قانون عمل کنیم، نشود مدیری سالی بگذرد و بودجه را نخوانده باشد و یا این که در ظرفیت اسناد بالادستی خود را ندیده باشد.

استاندار گلستان ضمن تاکید بر این موضوع که باید مسئولان مسلط به شرایط کشور باشند اعلام کرد: یک رابطه ارگانی بین سازمان ها تشکیل شود و مدیران همدیگر را باور کنند با هم تعامل داشته باشند و مشکلات یکدیگر را نقد کنند و البته باید از مواضع خود هم دفاع کنند.

وی تصریح کرد: باید یک مدیریت استراتژیک داشته باشیم و اولین گام نقطه هدف است که نیازمند استفاده از اسناد بالادستی است، سپس باید وضعیت فعلی را بررسی کنیم و بعد از آن وضعیت را آسیب شناسی کنیم، ببینیم اگر وضعیت فعلی با اسناد سازگار نیست دلیل آن چه بوده تا با استفاده از این سند به چشم انداز برسیم و برای رسیدن به چشم انداز هم نیاز به تبیین راه است.

وی اظهار کرد: ما میراث دار آسیب هایی هستیم که نیاز به شناسایی داریم و اگر بررسی نشوند نمی توان به افق مورد نظر دست یافت.

کشاورزی محور بودن استان نیازمند بازنگری است

صادقلو در ادامه با اشاره به این که اقتصاد استان کشاورزی محور شده است، خاطرنشان کرد : بايد اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه آيا استان گلستان واقعاً مي تواند به عنوان قطب كشاورزي مطرح باشد يا نه ؟

وی خاطرنشان كرد: ارزش افزوده گندمي كه در استان توليد مي شود به دليل سهميه پايين ذخيره سازي ، به استانهاي ديگر اختصاص مي يابد و همين امر سبب كمبود نقدينگي در استان شده است.

وي با بیان این که در تلاشیم تا با برگزاری جلسات سهميه ذخيره سازي گندم در استان افزايش يابد تا ارزش افزوده مختص به آن از استان خارج نشود ، تصريح كرد: براساس اعلام بانكهاي دولتي استان ۱۹۲ درصد مصارف نسبت به منابع بانكي داريم كه به دليل پايين بودن نقدينگي است و بايد تدبير شود.



