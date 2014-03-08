الگوسازی درباره پوشش اسلامی هدف نمایشگاه عفاف و حجاب است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بالویی شامگاه شنبه در حاشیه برگزاری این نمایشگاه افزود: این نمایشگاه با 32 غرفه و با رویکرد فرهنگی و ارائه الگو در زمنیه پوشش اسلامی از 10 تا 20 اسفند برای بازدید علاقمندان دایر است.

وی اظهار داشت: از آنجائیکه در آستانه نوروز به گمان برخی ها زمینه برای بدحجابی فرهم است، هدف نمایشگاه اینست که مردم مازندران با فرهنگ وارداتی مخالف هستند و معرفی الگوهای اسلامی و پوشش مناسب از جمله برنامه هاست.

وی عنوان کرد: مردم تشنه پوشش های اسلامی هستند و بدحجابی و بد پوششی را نقض حقوق بشر می دانند و باید ساز و کاری فراهم شود تا جلوی ناهنجاریها و بدحجابی گرفته شود.

بالویی بیان داشت: گروه فرهنگی سفیران صلح چند سالی است که در زمینه عفاف و حجاب در قالب برگزاری نمایشگاهها و تهیه برنامه های مستند و تصویری طرح هایی را اجرا می کنند.

وی گفت: فعالیت در این حوزه که یک فعالیت اقتصادی است، باید سود و زیان را در نظر گرفت و کالایی هم که ارائه می شود، فرهنگی است و تلاش ما بر این است که کالاهای با کیفیت و دارای جاذبه هنری و فرهنگی ارائه شود.

وی افزود: 70 درصد غرفه ها، غرفه های حجاب هستند و بقیه غرفه ها توانمندیهای بانوان هنرمند را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته ایم.