نماینده سوریه مغلوب پتروشیمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سومین و آخرین دیدار از روز نخست مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا امشب میان دو تیم پتروشیمی و الجیش سوریه برگزار شد که طی آن نماینده کشورمان با 46 اختلاف امتیاز حریف خود را شکست داد.

الجیش سوریه در حالی مغلوب پتروشیمی شد که دیگر نماینده سوریه یعنی الوحده نیز در دیدار نخست امروز مقابل مهرام تن به شکست داده بود.

همچنین امروز یک دیدار میان دو تیم ASU اردن و الکهربا عراق برگزار شد که طی آن نماینده عراق به برتری دست یافت.

نتیجه سه دیدار برگزار شده در روز نخست مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا به این شرح است:

* مهرام ایران 106 - الوحده سوریه 60

* ASU اردن 76 - الکهربا عراق 76

* پتروشیمی بندرامام 105 - الجیش سوریه 61

پانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا روز یکشنبه با برگزاری سه دیدار در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران پیگیری می‌شود. برنامه این دیدارها به این شرح است:

* الاتحاد اردن - الوحده سوریه (ساعت 14 - تالار بسکتبال آزادی)

* ASU اردن - الجیش سوریه (ساعت 16 - تالار بسکتبال آزادی)

* پتروشیمی بندرامام - الکهربا عراق (ساعت 18 - تالار بسکتبال آزادی)

سه تیم برتر مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا - در صورتیکه از یک تیم نباشند - سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا را کسب می‌کنند.