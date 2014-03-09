حضور مشاور خانواده در مدارس علمیه گلستان/ پنجمین دوره مسابقه قرآن ویژه طلاب گلستان پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت ‏الاسلام مصطفی ملکی شامگاه شنبه در گرگان، اهداف حضور مشاور خانواده در این مدارس را افزایش مهارت‏ های زندگی، بهبود و ارتقاء سطح روابط اعضای خانواده و آشنایی با مسائلی که برهم‏زننده کانون گرم خانواده هستند، برشمرد.

وی با بیان اینکه حجت ‏الاسلام محمدتقی مظفری برای ارائه مشاوره به طلاب استان گلستان از قم اعزام شده است، افزود: مدارس علمیه امام خمینی (ره)، رضویه، سفیران هدایت و امام صادق (ع) گرگان روز شنبه و امام محمدباقر (ع) بندرگز و امام صادق (ع) بندرترکمن روز یکشنبه میزبان مشاور خانواده هستند.

مدیر حوزه علمیه استان گلستان خاطرنشان کرد: مدارس علمیه آیت‏الله خامنه‏ای و امام صادق (ع) علی‏آبادکتول روز دوشنبه و الغدیر و سفیران هدایت آزادشهر روز سه‏شنبه در این برنامه قرار دارند.

حجت‏ الاسلام ملکی ادامه داد: مشاور خانواده همچنین روز چهارشنبه در مدارس علمیه امام جعفر صادق (ع) مینودشت، امام محمدباقر (ع) و منتظریه (عج) گنبدکاووس حضور می‏یابد.

پنجمین دوره مسابقه قرآن ویژه طلاب گلستان پایان یافت

رئیس اداره تهذیب حوزه علمیه استان گلستان گفت: پنجمین دوره مسابقه قرآن ویژه طلاب استان که امروز همزمان با سراسر کشور در مدرسه علمیه امام جعفر صادق (ع) گرگان آغاز شده بود، بعدازظهر پایان یافت.

حجت‏الاسلام نادعلی رضایی افزود: این مسابقه به مدت یک روز و در دو رشته حفظ و ترتیل با حضور 80 طلبه از 18 مدرسه علمیه استان برگزار شد.

وی با بیان اینکه مسابقه حفظ قرآن در سه سطح یک، پنج و 10 جزء برگزار شد، تعداد طلاب شرکت‏کننده در رشته‏های حفظ و ترتیل قرآن را به ترتیب 30 و 50 نفراعلام کرد.

رئیس اداره تهذیب حوزه علمیه استان گلستان درباره داوری این دوره اظهار داشت: حجت‏الاسلام فرشاد ابیضی، حجت‏الاسلام سیدمحمد نجف‏زاده، سیدمحمد راد و مهدی محمدنژاد، قاریان و اساتید برجسته استانی، داوری مسابقه را برعهده داشتند.

وی با بیان اینکه طبق برنامه‏ریزی قبلی مسابقه تفسیر و حدیث باید همزمان با مسابقه قرآن برگزار می‏شد، خاطرنشان کرد: این مسابقه اردیبهشت سال 93 برگزار خواهد شد که در این رشته 30 نفر ثبت‏نام کرده‏اند.





کارگاه آموزشی نشریات علمی مدارس علمیه گلستان برگزار شد

معاون آموزش و پژوهش حوزه علمیه استان گلستان گفت: کارگاه آموزشی یک روزه نشریات علمی مدارس استان گلستان امروز در مدرسه علمیه امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد.

حجت‏الاسلام مراد پارسایی افزود: اساتید، معاونین پژوهشی و طلاب 18 مدرسه علمیه استان در این کارگاه شرکت کردند.

وی با بیان اینکه این کارگاه برای اولین بار در استان گلستان برگزار شد، خاطرنشان کرد: حجج اسلام مهدی محقق ‏فر و مصطفی کاویانی، از معاونت پژوهشی مرکز مدیریت حوزه‏های علمیه کشور، اساتید این کارگاه بودند.

معاون آموزش و پژوهش حوزه علمیه استان گلستان اهداف برگزاری کارگاه آموزشی نشریات علمی مدارس علمیه را آشنایی با ساختار و محتوای نشریات مدارس علمیه، آشنایی با مهارت ‏های تولید اینگونه نشریات، ارتقاء سطح کیفی نشریات و آشنایی با اهداف و الزامات انتشار نشریات در مدارس علمیه برشمرد.

وی ادامه داد: به منظور آشنایی عموم مردم با نشریات مدارس علمیه استان گلستان، این نشریات هفته پژوهش هر سال در نمایشگاه تخصصی استانی نشریات حوزه علمیه به نمایش گذاشته می‏ شوند.

به گفته وی، معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه‏ های علمیه کشور نیز هر سال نشریات مدارس علمیه را مورد ارزیابی قرار می‏ دهد که برای ارزیابی سال 1392، نشریات مدارس علمیه استان گلستان به قم ارسال شده‏ اند.