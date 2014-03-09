حضور مشاور خانواده در مدارس علمیه گلستان/ پنجمین دوره مسابقه قرآن ویژه طلاب گلستان پایان یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مصطفی ملکی شامگاه شنبه در گرگان، اهداف حضور مشاور خانواده در این مدارس را افزایش مهارت های زندگی، بهبود و ارتقاء سطح روابط اعضای خانواده و آشنایی با مسائلی که برهمزننده کانون گرم خانواده هستند، برشمرد.
وی با بیان اینکه حجت الاسلام محمدتقی مظفری برای ارائه مشاوره به طلاب استان گلستان از قم اعزام شده است، افزود: مدارس علمیه امام خمینی (ره)، رضویه، سفیران هدایت و امام صادق (ع) گرگان روز شنبه و امام محمدباقر (ع) بندرگز و امام صادق (ع) بندرترکمن روز یکشنبه میزبان مشاور خانواده هستند.
مدیر حوزه علمیه استان گلستان خاطرنشان کرد: مدارس علمیه آیتالله خامنهای و امام صادق (ع) علیآبادکتول روز دوشنبه و الغدیر و سفیران هدایت آزادشهر روز سهشنبه در این برنامه قرار دارند.
حجت الاسلام ملکی ادامه داد: مشاور خانواده همچنین روز چهارشنبه در مدارس علمیه امام جعفر صادق (ع) مینودشت، امام محمدباقر (ع) و منتظریه (عج) گنبدکاووس حضور مییابد.
پنجمین دوره مسابقه قرآن ویژه طلاب گلستان پایان یافت
رئیس اداره تهذیب حوزه علمیه استان گلستان گفت: پنجمین دوره مسابقه قرآن ویژه طلاب استان که امروز همزمان با سراسر کشور در مدرسه علمیه امام جعفر صادق (ع) گرگان آغاز شده بود، بعدازظهر پایان یافت.
حجتالاسلام نادعلی رضایی افزود: این مسابقه به مدت یک روز و در دو رشته حفظ و ترتیل با حضور 80 طلبه از 18 مدرسه علمیه استان برگزار شد.
وی با بیان اینکه مسابقه حفظ قرآن در سه سطح یک، پنج و 10 جزء برگزار شد، تعداد طلاب شرکتکننده در رشتههای حفظ و ترتیل قرآن را به ترتیب 30 و 50 نفراعلام کرد.
رئیس اداره تهذیب حوزه علمیه استان گلستان درباره داوری این دوره اظهار داشت: حجتالاسلام فرشاد ابیضی، حجتالاسلام سیدمحمد نجفزاده، سیدمحمد راد و مهدی محمدنژاد، قاریان و اساتید برجسته استانی، داوری مسابقه را برعهده داشتند.
وی با بیان اینکه طبق برنامهریزی قبلی مسابقه تفسیر و حدیث باید همزمان با مسابقه قرآن برگزار میشد، خاطرنشان کرد: این مسابقه اردیبهشت سال 93 برگزار خواهد شد که در این رشته 30 نفر ثبتنام کردهاند.
کارگاه آموزشی نشریات علمی مدارس علمیه گلستان برگزار شد
معاون آموزش و پژوهش حوزه علمیه استان گلستان گفت: کارگاه آموزشی یک روزه نشریات علمی مدارس استان گلستان امروز در مدرسه علمیه امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد.
حجتالاسلام مراد پارسایی افزود: اساتید، معاونین پژوهشی و طلاب 18 مدرسه علمیه استان در این کارگاه شرکت کردند.
وی با بیان اینکه این کارگاه برای اولین بار در استان گلستان برگزار شد، خاطرنشان کرد: حجج اسلام مهدی محقق فر و مصطفی کاویانی، از معاونت پژوهشی مرکز مدیریت حوزههای علمیه کشور، اساتید این کارگاه بودند.
معاون آموزش و پژوهش حوزه علمیه استان گلستان اهداف برگزاری کارگاه آموزشی نشریات علمی مدارس علمیه را آشنایی با ساختار و محتوای نشریات مدارس علمیه، آشنایی با مهارت های تولید اینگونه نشریات، ارتقاء سطح کیفی نشریات و آشنایی با اهداف و الزامات انتشار نشریات در مدارس علمیه برشمرد.
وی ادامه داد: به منظور آشنایی عموم مردم با نشریات مدارس علمیه استان گلستان، این نشریات هفته پژوهش هر سال در نمایشگاه تخصصی استانی نشریات حوزه علمیه به نمایش گذاشته می شوند.
به گفته وی، معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور نیز هر سال نشریات مدارس علمیه را مورد ارزیابی قرار می دهد که برای ارزیابی سال 1392، نشریات مدارس علمیه استان گلستان به قم ارسال شده اند.
نظر شما