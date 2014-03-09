پارکینگ عدالت 17 گرگان به کمک مسافران نوروزی بیاید

به گزارش خبرنگار مهر، مهران فدوی شامگاه شنبه در هفتادمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان افزود:در این مکان هر چند به صورت موقت اما می توان در ایام نوروز بهره برداری شود، از این رو بهتر است شهرداری پیگیری و آماده سازی بخشی از فضای باز پارکینگ را در دستور کار خود قرار دهد.

وی ادامه داد: با توجه به تصویب طرح جامع جدید، یک سری مغایرت هایی در روند کسب مجوز ساخت شهروندان به وجود آمده که آنها را با مشکل مواجه ساخته است، به عنوان مثال در منطقه ای اجازه ساخت مجتمع 6 واحدی با 3 طبقه ساختمان داده شده اما با آمدن طرح جامع جدید ساخت این بنا در 3 طبقه ممنوع شده در حالی که کارهای اولیه احداث ساختمان توسط شهروند انجام شده است.

وی تصریح کرد: کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 در اینگونه موارد، در جهت حل مشکلات مردم ورود پیدا می کنند اما باز هم با توجه به مشکلات مشابه، رفع این موانع نیازمند همکاری بیشتری از سوی شهرداری با شهروندان است.

وی حذف انباری در پشت بام ساختمان را یکی دیگر از مشکلات اخیر شهروندان دانست و افزود: بسیاری از شهروندان برای دریافت مجوز ساخت انباری، در بام ساختمان مراجعه می کنند که با پاسخ منفی شهرداری مواجه می شوند، بهتر است در این بخش نیز شهرداری وارد عمل شده و برای رفع این مشکل اقدامات لازم را انجام دهد.

وی از افزایش پروانه ساختمان در پایان سال خبر داد و اذعان کرد: به دلیل فرا رسیدن پایان سال، افزایش دست کم 30 درصد صدور پروانه را خواهیم داشت که به تبع آن شهروند برای تسویه حساب به شهرداری مراجعه می کند، در همین راستا از شهرداری خواهش دارم که مردم را برای دریافت پروانه معطل نگذارند.

شهردار گرگان در ادامه جلسه افزود: طرح جامعی آمده که حتما در آن نقیصه هایی وجود دارد و تمام طرح های دیگر شهرها نیز از این نقیصه ها مبرانمی باشد، عموما طرح های جامع بیشتر و طرح های تفضیلی کمتر این مشکلات را دارد.

حسین صادقلو افزود: اما با این حال هیچ گونه نگرانی جهت تغییرات ایجاد شده درطرح جامع شهر نیست زیرا کاربری آن دسته از افرادی که دستور تهیه نقشه را از شهرداری گرفته اند، در طرح تفضیلی تغییر نمی کند و همان کاربری قبلی اجرا می شود به جز کاربری های خاصی که مشاور درموضوع طرح جامع آن را دیده است.

وی خطاب به اعضای شورای اسلامی شهر گرگان دامه داد: به هیچ عنوان نگرانی برای طرح جامع نداشته باشید شهروندان برای رفع این مشکل بهتر است به روسای شهرسازی مراجعه کنند که با جدیت برای رفع مشکل آنها از سوی این افراد اقدام خواهد شد.

وی در توضیح صدور پروانه برای شهروندان گفت: تا پایان ساعت اداری 28 اسفند ماه برای صدور پروانه نیروهای شهرداری در این دستگاه حضور خواهند داشت.

صادقلو بیان داشت: نه تنها این نگرانی را نداشته باشید بلکه بدانید ما هم به دنبال پول گرفتن و رفع مشکل مردم هستیم به همین خاطر نیروهای شهرداری تا آخرین لحظات برای تسهیل در کار شهروندان، در اداره فعال خواهند بود.

وی با بیان این نکته که پروژه پل شهید قندهاری با شدت هر چه بیشتر در 3 موضوع کاری به فعایلت خود ادامه خواهد داد، اظهار داشت: در سمت شرق، غرب و خود پل مشغول پیمانکار به کار می باشد ضمن اینکه ساعت شیفت شب را نیز فعال کرده است و به زودی با حضور اعضای شورا شهر بازدیدی از این پروژه جهت مشاهده پیشرفت قابل توجه در آن خواهیم داشت.

وی یادآور شد: یک روز پس از عید فطر سال 93 پروژه شهید قندهاری افتتاح خواهد شد و تمام اعضای شورا هرگونه نگرانی را در خصوص این پروژه بهتر است از خود دور کنند زیرا وظیفه ام هست با کمک مجموعه شهرداری در زمان مقرر پروژه را به بهره برداری برسانم.