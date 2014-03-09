تصاویر امدادرسانی در برف و کولاک شمال کشور به نمایش در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید رحمتی مدیر کل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعیت هلال احمر در مراسم بازگشایی نگارخانه صلح جمعیت هلال احمر، با اشاره به برف و کولاک اخیر در استانهای گیلان و مازندران گفت: در این حادثه شاهد رشادت‌های بی شماری از امدادگران بودیم چرا که در برخی از مناطق شدت کولاک به حدی بود که امدادگران مجبور به امدادرسانی با پای پیاده و کوله پشتی بودند و در برخی نقاط دیگر نیز تنها امداد هوایی می‌توانست به مردم کولاک زده کمک کند.

فرهاد علی اکبری گاوزن رئیس موزه و مرکز ملی اسناد جمعیت هلال احمر نیز در این مراسم گفت: نگارخانه صلح و موزه ملی جمعیت هلال احمر بعد از ۲ سال بازسازی و تعمیرات، مجددا بازگشایی شد.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه عکس امداد سفید در این نگارخانه اظهار داشت: تاکید ما در انتخاب عکسهای این نمایشگاه، تلاش امدادگران هلال احمر در حوادث برف و کولاک شمال کشور بوده است اما تعدادی از عکسها که حدود ۳۰ درصد از آنها می شود نیز به وقایع برف و کولاک سالهای قبل در استانهای مختلف مثل برف استان کهگیلویه و بویراحمد و حضور امدادگران هلال احمر در این حوادث اختصاص یافته است.

وی همچنین تعداد عکسهای این نمایشگاه را ۶۳ عکس در قطعات ۳۰×۴۰ و ۱۰۰×۷۰ عنوان کرد.

علی اکبری در ادامه با بیان اینکه در این نگارخانه در گذشته هر ۲ هفته یک بار به طور متوسط یک نمایشگاه عکس برپا می شد، به رابطه مستمر و مناسب نگارخانه صلح با موزه صلیب سرخ ژنو نیز اشاره کرد و گفت: در این نگارخانه از عکسهای معروفترین عکاسان خبری دنیا مثل جیمز نچوی نیز نمایشگاه برپا شده است.

بازگشایی موزه ملی جمعیت هلال احمر تا سه ماه آینده

رئیس موزه و مرکز ملی اسناد جمعیت هلال احمر همچنین از بازگشایی موزه ملی جمعیت هلال احمر تا سه ماه آینده نیز خبر داد و گفت: نگارخانه صلح با موضوعات صلح و انسان¬دوستی به یک گالری حرفه‌ای تبدیل می¬شود.

علی اکبری در ادامه به روند بازسازی موزه استاد علی اکبر صنعتی نیز اشاره داشت و تصریح کرد: بعد از بازدید رئیس جمعیت هلال احمر از این موزه، یک کارگروه از حوزه موزه، روابط عمومی و عمران و پشتیبانی جمعیت هلال احمر تشکیل شده که میزان هزینه لازم برای این بازسازی را برآورد کند. وی با بیان اینکه شهرداری قول مساعد برای پرداخت ۵۰ درصدی بودجه مرمت این موزه را داده است، گفت: ۵۰ درصد دیگر از هزینه بازسازی موزه را نیز جمعیت هلال احمر پرداخت می کند.

وی افزود: تصویب نامه سازمان میراث فرهنگی نیز در ان زمینه آماده شده و ناظر و مرمت کار هم از طرف این سازمان به ما معرفی می شوند.

علی اکبری همچنین از رایزنی با انجمن مجسمه سازان برای مرمت مجسمه های این موزه نیز خبر داد و خاطرنشان کرد: بازسازی و مرمت موزه استاد صنعتی از بعد از تعطیلات نوروز آغاز می‌شود.

در حاشیه نمایشگاه عکس «امداد سفید»، کارگاه نقاشی «امداد سفید» نیز ویژه کودکان برپا شده که با نظارت و آموزش ۱۰ نقاش حرفه ای و همچنین حضور ۱۰۰ نفر از غنچه های هلال، کودکان بر روی برانکاردهای کاغذی که به صورت نمادین طراحی شده اند، نقاشیهای خود را می کشند.

بازدید از نمایشگاه عکس امداد سفید و همچنین شرکت در کارگاه آموزش نقاشی امداد سفید ویژه کودکان هر روز از ساعت ۱۰ صبح تا ۴ بعد از ظهر برای عموم آزاد است و علاقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه تا ۲۷ اسفندماه جاری می توانند به آدرس نگارخانه صلح جمعیت هلال احمر واقع در خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان شهید رشید یاسمی، ساختمان معاونت بهداشت، درمان و توانبخشی، طبقه اول: موزه و مرکز اسناد ملی مراجعه کنند.