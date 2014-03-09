سالن ورزشی محمدان ایرانشهر سال آینده به بهره برداری می رسد

رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان ایرانشهر در گفتگو با مهر اظهار داشت: عملیات اجرایی احداث سالن ورزشی محمدان ایرانشهر تاکنون 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که به دلیل کمبود اعتبارات عملیات تکمیلی آن به سال آینده موکول شده است.

محمد یعقوب میرداد بیان کرد: احداث این سالن ورزشی از محل اعتبارات فرهنگی و با اعتبار 2 میلیارد ریال مصوب شده است که به دلیل کمبود اعتبارات، زمان بیشتری برای احداث آن نیاز است.

وی زیربنای این سالن را یک هزار و 240 متر عنوان کرد و گفت: کار احداث این سالن در سال 90 آغاز شده است و قابل استفاده برای رشته های والیبال، بسکتبال، هندبال و فوتسال و ورزش های رزمی است.

وی سرانه فضای ورزشی سرپوشیده و روباز را در شهرستان ایرانشهر به ازای هر نفر 53 سانتی متر اعلام کرد و گفت: در سال 92 سیاست سازمان و هیئت دولت اتمام پروژه های نیمه تمام بوده که در همین راستا هیچ گونه کلنگ زنی در مجموعه اداره ورزش و جوانان صورت نپذیرفت.

وی ادامه داد: برای سال آینده از محل اعتبارات ملی احداث سالن ورزشی دامن، سالن 2 هزار و 500 نفره ایرانشهر، احداث و راه اندازی سکوی تماشاگر زمین فوتبال مجموعه ورزشی شهید چمران پیشنهاد داده شده است که در صورت تصویب و تامین اعتبار احداث این پروژه ها در دستور کار قرار می گیرد.